Impulsan talleres de barro en Tlaquepaque para preservar tradiciones y fortalecer la convivencia

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Dirección de Cultura, implementa un taller de barro dentro del programa “Cultura en tu Colonia”, con el objetivo de preservar las tradiciones, fomentar la creatividad y promover la convivencia entre familias.

El director de Cultura municipal, Oscar Carrillo Villa, informó que estas actividades se han llevado a 52 escuelas del municipio, principalmente en colonias consideradas prioritarias, como parte de la estrategia de recuperación del tejido social.

Además de incentivar la creatividad y espontaneidad, los talleres incluyen el uso de moldes con figuras de héroes nacionales, para acercar a la niñez a la historia y reforzar la identidad cultural.

Carrillo Villa destacó que trabajar con barro no solo fortalece las tradiciones, sino que también tiene beneficios terapéuticos, como la relajación y el manejo de emociones.

El funcionario agregó que, junto con estas dinámicas, se impulsan otros talleres y actividades culturales con el propósito de generar una convivencia sana y estrechar los lazos familiares en las comunidades de Tlaquepaque.