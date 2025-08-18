Lluvias muy fuertes y ambiente cálido marcarán este lunes en Jalisco

Lluvias Jalisco (Fernando Carranza García)

Este lunes 18 de agosto, Jalisco tendrá condiciones meteorológicas adversas con lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, que se prevén principalmente por la tarde y noche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h y posible caída de granizo y actividad eléctrica en zonas de tormenta. Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos.

En Guadalajara, la mañana inició fresca con 18 °C y cielo mayormente soleado, hacia el mediodía, el termómetro alcanzará entre 24 y 27 °C, bajo condiciones de nubosidad variable, por la tarde, la nubosidad aumentará y las temperaturas rondarán los 28 °C, con un ambiente más bochornoso. Será a partir de las 19:00 horas cuando se prevé un incremento importante en la probabilidad de tormentas eléctricas, que podrían extenderse hacia la noche, acompañadas de rachas de viento de hasta 19 km/h.

El SMN recordó que las lluvias intensas podrían afectar la visibilidad en tramos carreteros y ocasionar caída de ramas o anuncios publicitarios. Se recomienda extremar precauciones y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.