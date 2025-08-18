Guadalajara

El estado registrará precipitaciones intensas durante la tarde, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento

Lluvias muy fuertes y ambiente cálido marcarán este lunes en Jalisco

Por Tamara Ramírez Villegas
Lluvias Jalisco (Fernando Carranza García)

Este lunes 18 de agosto, Jalisco tendrá condiciones meteorológicas adversas con lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, que se prevén principalmente por la tarde y noche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h y posible caída de granizo y actividad eléctrica en zonas de tormenta. Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos.

En Guadalajara, la mañana inició fresca con 18 °C y cielo mayormente soleado, hacia el mediodía, el termómetro alcanzará entre 24 y 27 °C, bajo condiciones de nubosidad variable, por la tarde, la nubosidad aumentará y las temperaturas rondarán los 28 °C, con un ambiente más bochornoso. Será a partir de las 19:00 horas cuando se prevé un incremento importante en la probabilidad de tormentas eléctricas, que podrían extenderse hacia la noche, acompañadas de rachas de viento de hasta 19 km/h.

El SMN recordó que las lluvias intensas podrían afectar la visibilidad en tramos carreteros y ocasionar caída de ramas o anuncios publicitarios. Se recomienda extremar precauciones y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

