Morena Jalisco inicia conformación de comités seccionales y llama a la militancia a participar

La presidenta del Comité Estatal de Morena Jalisco, Erika Pérez García, hizo un llamado a la militancia y simpatizantes del partido a participar en las asambleas para conformar más de tres mil 900 comités seccionales en la entidad, trabajos que se desarrollarán de agosto a enero.

En rueda de prensa, la dirigente explicó que el pasado domingo inició esta nueva etapa organizativa, cuyo objetivo es elegir las mesas directivas que encabezarán los comités. “Morena se construye desde abajo, con la gente en el territorio, desde la organización cotidiana”, afirma.

Recuerda que el viernes pasado entregaron simbólicamente credenciales a la militancia en una colonia de Guadalajara, en un acto en el que estuvo presente la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Detalla que el proceso de afiliación seguirá vigente.

Pérez García recalca que este trabajo territorial no se limita a estructuras partidistas, sino que busca consolidar una organización real. Los comités se integrarán con un mínimo de cinco militantes que elegirán a sus mesas directivas.

“Es un ejercicio transparente, abierto y responde a la convicción de que el poder y las decisiones deben estar en manos del pueblo organizado”, señala la dirigente estatal y añade que los comités serán la columna vertebral del partido porque difundirán los logros de la Cuarta Transformación, organizarán tareas y defenderán el voto.

En otro tema, Pérez García se refirió a la primera disculpa pública emitida por el Gobierno de Jalisco en un caso de desaparición, derivada de una recomendación de la CNDH, misma que fue a puerta cerrada. Cuestiona la falta de sensibilidad de las autoridades con las familias de víctimas.

Finalmente, acusa que la Fiscalía de Jalisco revictimiza a las familias y lamenta que durante los gobiernos de Movimiento Ciudadano se haya incrementado el número de personas desaparecidas en la entidad.