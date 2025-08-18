Guadalajara

En 13 asambleas realizadas en los 20 distritos de Jalisco, MC eligió 852 delegadas y delegados; la asistencia total fue de 18 mil 500 personas al sumar 12 mil 500 fuera de la ZMG y 6 mil en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá.

Movimiento Ciudadano se alista en Jalisco para 2027

Por Ricardo Gómez

Con la realización de 13 asambleas en los 20 distritos electorales de Jalisco, Movimiento Ciudadano informó la elección de 852 delegadas y delegados estatales que participarán en su V Convención Estatal, programada para el 6 de septiembre, donde se renovarán distintos órganos, incluida la coordinación estatal.

Durante las reuniones, Mirza Flores envió un mensaje a la militancia. “Hoy aquí vamos a dar oficialmente el banderazo de salida, a un grito de guerra de cuidar lo que es nuestro, de cuidar lo que Movimiento Ciudadano ha logrado hacer con las y los ciudadanos, trabajar de cerca, darles resultados, ser buenos gobiernos, pero lo que sigue es seguir ganando elecciones”, expuso la coordinadora estatal.

Se alista a MC para 2027 (Cortesía)

El partido reportó que a las asambleas asistieron aproximadamente 12 mil 500 militantes y simpatizantes; de acuerdo con una nota aclaratoria compartida posteriormente, ese número corresponde a las reuniones fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y al sumarse las realizadas en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá (6 mil), el total de participantes asciende a 18 mil 500.

Las sedes de las asambleas se distribuyeron del 1 al 15 de agosto en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Tlajomulco, Tepatitlán, Tonalá, Sayula, Zacoalco de Torres, Tomatlán, El Grullo y Ahualulco de Mercado; el documento destaca la presencia de 41 presidentes municipales del partido y liderazgos regionales.

El reporte añade que, además de las 852 personas electas, se integran 320 delegadas y delegados que pertenecen a la Coordinadora Ciudadana Estatal, al Consejo Estatal y a las delegaciones de Mujeres, Jóvenes y Trabajadores y Productores en Movimiento.

