Movimiento Ciudadano se alista en Jalisco para 2027

Con la realización de 13 asambleas en los 20 distritos electorales de Jalisco, Movimiento Ciudadano informó la elección de 852 delegadas y delegados estatales que participarán en su V Convención Estatal, programada para el 6 de septiembre, donde se renovarán distintos órganos, incluida la coordinación estatal.

Durante las reuniones, Mirza Flores envió un mensaje a la militancia. “Hoy aquí vamos a dar oficialmente el banderazo de salida, a un grito de guerra de cuidar lo que es nuestro, de cuidar lo que Movimiento Ciudadano ha logrado hacer con las y los ciudadanos, trabajar de cerca, darles resultados, ser buenos gobiernos, pero lo que sigue es seguir ganando elecciones”, expuso la coordinadora estatal.

Se alista a MC para 2027 (Cortesía)

El partido reportó que a las asambleas asistieron aproximadamente 12 mil 500 militantes y simpatizantes; de acuerdo con una nota aclaratoria compartida posteriormente, ese número corresponde a las reuniones fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y al sumarse las realizadas en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá (6 mil), el total de participantes asciende a 18 mil 500.

Las sedes de las asambleas se distribuyeron del 1 al 15 de agosto en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Tlajomulco, Tepatitlán, Tonalá, Sayula, Zacoalco de Torres, Tomatlán, El Grullo y Ahualulco de Mercado; el documento destaca la presencia de 41 presidentes municipales del partido y liderazgos regionales.

El reporte añade que, además de las 852 personas electas, se integran 320 delegadas y delegados que pertenecen a la Coordinadora Ciudadana Estatal, al Consejo Estatal y a las delegaciones de Mujeres, Jóvenes y Trabajadores y Productores en Movimiento.