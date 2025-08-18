Van tras chofer de camión urbano involucrado en accidente con dos personas muertas

Padre e hija perdieron la vida al ser arrollados por una unidad del transporte público en la Colonia La Cofradía, perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque, cuando presumiblemente las dos víctimas tuvieron que detener la marcha del auto en el que viajaban porque sufrió una falla.

El accidente tuvo lugar en el cruce de las calles 1 de agosto y 14 de Febrero, la noche de este domingo 17. Se habla de que aparte de las dos personas fallecidas, resultaron lesionadas por lo menos otras tres, quienes serían pasajeros del camión urbano Ruta 96, responsable del suceso. El conductor huyó de la escena de los hechos.

Según reportes preliminares el autobús era conducido a alta velocidad cuando se encontró con el auto compacto de las víctimas, varado sobre uno de los carriles y lo embistió al igual que al hombre de 48 años de edad y a la adolescente de 13, que habían bajado del coche mientras se trataba de repararlo.

Debido al encontronazo, habrían resultado heridos un hombre de unos 45 años de edad, un bebé, de 2 años, y una mujer de aproximadamente 50, quienes iban como pasajeros del transporte colectivo.

La Fiscalía del Estado, a través de uno de sus agentes del Ministerio Público se encarga de levantar las indagatorias en torno a la identificación y localización del conductor involucrado en el caso.