Acusan de tentativa de feminicidio a agresor del Periférico; estuvo preso en 2011 por 5 violaciones

Agresor serial de mujeres en zona Centro Sur e Iteso (Cortesía)

El martes 11 de octubre del 2011, cuando tenía 18 años de edad, José de Jesús N., fue detenido por agentes de tránsito debido a que forcejeaba con una mujer joven a quien intentaba atacar sexualmente; el hecho sucedió por la noche en una calle de las que están cerca de la Secretaría de Transporte, en la Colonia Jardines Alcalde, de Guadalajara.

Al agresor le encontraron una navaja, varios teléfonos celulares y tarjetas pertenecientes a diferentes personas del sexo femenino, de las que después se supo, fueron víctimas de quienes abusó y robó utilizando un patrón de conducta similar.

Al detenido lo investigó la Procuraduría del Estado -hoy Fiscalía- y se le consignó por cinco casos de violación, entre ellos el de otra joven a quien atacó sexualmente el 9 de octubre de aquel año, en la confluencia de las céntricas Calles Angulo y Pedro Loza. En este caso de igual forma usó un arma blanca para someter a la ofendida, aunque contó con la complicidad de otro sujeto, que posteriormente fue capturado.

En abril del 2013, un juez penal condenó a José de Jesús N., a 14 años de prisión, por violación, robo calificado, lesiones y delitos; contra representantes de la autoridad, pena que comenzó a contar en la fecha cuando lo detuvieron, en octubre del 2011.

El caso es que salió antes del término total de su sentencia y todo indica que volvió a las calles para cometer de nuevo delitos contra mujeres transeúntes.

El pasado viernes 15 de agosto, la Fiscalía de Jalisco informó que fue aprehendido un presunto agresor de mujeres que operaba al sur de la Zona Metropolitana y quien estaría involucrado en al menos cinco carpetas de investigación relacionadas con agresiones cometidas contra mujeres, entre el 13 de junio y el 29 de julio de este año, principalmente en las inmediaciones de Periférico Sur, todas registradas en horario nocturno.

El presunto delincuente, que fue detenido mediante operativos de inteligencia en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, resultó ser José de Jesús N., al que ahora el Ministerio Público imputó como probable responsable en el delito de tentativa de feminicidio.

En esta ocasión no se ha acreditado algún abuso sexual como hace 14 años; el individuo, quien ahora tiene 33 años de edad, es señalado de agredir a mujeres que transitaban solas, utilizando él vestimenta oscura, un chaleco azul con reflejantes y botas con casquillo, prendas que portaba al momento de su captura.

En esta nueva detención también se le aseguraron pertenencias relacionadas con las víctimas. Fuentes cercanas al asunto consideran que el ahora detenido agredía a las mujeres para abusar de ellas, como en antaño, aunque en estas ocasiones aparentemente no consumó el delito sexual.

La Fiscalía precisó que en la audiencia inicial en contra del señalado, celebrada este lunes en el reclusorio de Puente Grande, su abogado defensor pidió el término constitucional de 72 horas, por lo que a más tardar el próximo jueves se resolverá si queda vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa.