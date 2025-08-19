Arranca obra de drenaje sanitario en la colonia El Laurel

En la delegación Zapote del Valle, el gobierno municipal de Tlajomulco dio inicio a la construcción de una nueva red de drenaje sanitario en la colonia El Laurel, una obra que busca resolver una necesidad de años y que, por primera vez, suma la participación del ayuntamiento, el ejido y la comunidad.

El alcalde Gerardo Quirino explicó que el municipio se encarga del proyecto, la supervisión y el uso de maquinaria; el ejido aporta los materiales; y los habitantes de la colonia colaborarán en la ejecución. “Esto es corresponsabilidad y trabajo en equipo real”, sostuvo el presidente municipal, quien resaltó que el esfuerzo compartido permitirá mejorar las condiciones de vida de las familias.

“El ejido va a tener la posibilidad de poner los materiales, nosotros ya hicimos todo el proyecto, el plan, los trazos de cómo será el drenaje y también vamos a poder intervenir con la maquinaria. Así, juntos, vamos a trabajar en equipo; los vecinos pondrán también su granito de arena y entre todos lograremos generar acciones que reviertan la situación que viven estas colonias, porque todos merecemos vivir de la mejor manera. Necesitamos tener justicia social y justicia presupuestal”, subraya el alcalde.

La red sanitaria tendrá más de 800 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro, así como pozos de visita y registros de 50 por 50 centímetros. Con ello, más de 300 familias de El Laurel podrán acceder a un servicio básico digno.

Durante el arranque de la obra, la regidora Violeta Vega García refrendó el compromiso del ayuntamiento de atender a las comunidades de Tlajomulco. “La voluntad está más que clara y vamos a seguir trabajando para todos y cada uno de ustedes”, señala.

Representantes del ejido de El Zapote agradecieron el apoyo del gobierno municipal y pidieron al Registro Agrario Nacional acelerar el proceso de regularización de tierras. El banderazo de inicio fue encabezado por las y los vecinos de El Laurel, quienes destacaron el carácter comunitario del proyecto.