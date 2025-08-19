Arranca rehabilitación de calles en la colonia Santa Rosa de El Salto

La presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, dio inicio a un circuito de obras en la colonia Santa Rosa que transformará siete calles que, hasta ahora, eran de tierra y carecían de servicios básicos.

Durante el arranque, la alcaldesa recordó que se trata de un compromiso asumido en campaña. “Venimos trabajando con transparencia y honradez para que lleguen todos los apoyos a tu comunidad. Hoy pedimos un poco de paciencia, porque a la larga serán grandes beneficios para todos los ciudadanos”, expresó ante vecinos de la zona.

Construcción de calle en El Salto (Cortesía)

El Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Esaú Flores Álvarez, detalló que el plan de intervención contempla más de un kilómetro de vialidades que serán convertidas en calles con carpeta asfáltica, banquetas, machuelos, arbolado y alumbrado.

Además, se instalará un colector pluvial sobre la calle Santa Verónica, donde cada temporada de lluvias las corrientes de agua complican la movilidad y generan afectaciones a los habitantes.

Las vialidades incluidas en el proyecto son: Santa Verónica, Azucena, Emiliano Zapata, Margaritas, Santa Rita, Gladiola y San Ramón.