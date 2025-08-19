Dan golpe a “huachicoleros” en Tlajomulco; aseguran 211 mil litros de combustible robado

Decomiso de combustible robado, en Tlajomulco

En lo que se trata de uno de los más importantes decomisos en su tipo en Jalisco, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 211 mil litros de combustible de dudosa procedencia, según informó la segunda de las corporaciones antes citadas.

El fuerte golpe a las redes delictivas dedicas al “huachicol” o robo y trasiego de gasolina, fue concretado mediante el cateo a un inmueble ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La FGR informó que agentes de la GN iban en recorrido de vigilancia por el fraccionamiento Los Sauces, y “recibieron un reporte del C4, en el que les informaban que en un predio de la zona se resguardaban pipas con hidrocarburo robado, por lo que se trasladaron a dicho lugar, en donde localizaron el inmueble y observaron desde el exterior varios tractocamiones que desprendían un fuerte olor a hidrocarburo”.

Los oficiales de la GN notificaron al Ministerio Público Federal (MPF), quien entonces tramitó una orden de cateo para allanar la finca.

Decomiso de "huachicol" en Tlajomulco

Ya con la orden en mano, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de peritos especializados y la GN ingresaron al lugar y “aseguraron diversas pipas y aproximadamente 211 mil 950 litros de hidrocarburo”.

La FGR agregó que el inmueble y lo asegurado fueron puestos a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

No se precisó cuántas pipas fueron halladas en el sitio. Tampoco se reportan por el momento, personas detenidas.

Este tipo de delitos pueden denunciarse de manera anónima a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx