La federación dará dinero para Línea 5 solo si lo avala un estudio técnico, afirmó Mery Pozos

Mery Gómez Pozos ya habló con el gobernador Pablo Lemus, sobre el proyecto de la Línea 5. La legisladora dio una rueda de prensa previo a la reunión plenaria de su bancada.

El dinero federal para concretar la Línea 5 de transporte masivo del aeropuerto al estadio de las Chivas, no depende de que Guadalajara será la sede de cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026, sino de que un estudio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) así lo respalde.

Esto afirmó la diputada federal de Morena, Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien dijo que ya dialogó sobre el tema con el gobernador Pablo Lemus.

“No, no es un tema de estética, es un tema de resolver un problema de fondo. Yo le pediría al gobernador que espere los resultados de este dictamen técnico, que es técnico, no político, para ver que es lo mejor para los jaliscienses. Me llevo de tarea para ver en la Secretaría de Infraestructura cómo va y cuándo podemos tener el dictamen. La cosa es que la Línea 5 ya la están llevando a cabo”, explicó.

El paquete económico lo recibirá la Cámara de Diputados el 8 de septiembre y ahí empezará la revisión de prioridades para Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.

La legisladora jalisciense hizo eco de lo que dijo hace algunos días la presidenta Claudia Sheinbaum, en su visita al estado, sobre que el gobierno estatal impulsa la Línea 5, cuando ni siquiera ha podido echar a andar la Línea 4 de Tlajomulco a Guadalajara.

“El tema de la Línea 4 le metimos dinero desde la federación, vino (López Obrador) inauguró y ahorita está tirado, porque no tiene el visto bueno de la empresa Ferromex. Si no hay los pasos a desnivel, los puentes, lo que están solicitando, no pueden darle el visto bueno y apenas es entonces cuando el gobierno del estado (empieza a) hacer a las carreras esto que les están solicitando para poder darle el visto bueno”, puntualizó.

Mery Gómez Pozos informó que el martes 26 de agosto, se reunirá en un hotel de Tlaquepaque la plana mayor de la bancada morenista de la Cámara de Diputados para efectuar la reunión plenaria de la primera circunscripción, previo a la apertura del periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre.

Aquí estarán legisladores federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nayarit, encabezados por el coordinador Ricardo Monreal.