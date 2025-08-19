Diputados morenistas plantean que la Auditoría Estatal haga una fiscalización especial al SIAPA

Los diputados morenistas dudan de las cifras del padrón de negocios que tiene inscritos el SIAPA. Alberto Alfaro y Brenda Carrera quieren que se transparente la información contable del organismo.

Los diputados locales de Morena, Brenda Carrera y Alberto Alfaro, señalaron que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) debe aplicar una auditoría especial al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Sobre todo, quieren que la fiscalización le ponga “la lupa” a las cuentas empresariales y comerciales del SIAPA, ya que no coinciden las cifras de negocios registrados en la ciudad, con el padrón de usuarios que tiene el organismo operador del agua.

La legisladora Brenda Carrera votó a favor del alza de 9.6% a las tarifas del SIAPA, sin embargo, aclaró que no otorgó un cheque en blanco al organismo público, por eso pide que se le revise a fondo.

“Estaremos vigilando tanto mi compañero Alberto Alfaro, presidente de la Comisión de Vigilancia, como una servidora, que no se omitan los siguientes puntos en la auditoría: revisión financiera y contable; auditoría integral a todas las cuentas por cobrar, incluyendo la ‘cartera vencida’ de más de 17 mil millones de pesos; revisión del estatus de la industria y el comercio, pues según la información que tenemos hay tan solo en la ciudad, más de 40 mil unidades económicas de la industria, pero solo tres mil están registradas y pagan como industria”, dijo Carrera.

Para el legislador Alberto Alfaro, el SIAPA tiene que ser revisado en su gasto, por parte de la ASEJ. Si el auditor Jorge Ortiz se opone, se solicitará que intervenga la Auditoría Superior de la Federación.

“Hago un llamado al auditor del estado, Jorge Ortiz, a que de manera urgente, pudiera auditar el SIAPA lo antes posible y si no es así, de ser necesario solicitar a la Auditoría Superior de la Federación su intervención”, dijo.

La revisión al SIAPA debe abarcar desde la gestión del ex director, Carlos Torres Lugo, como el titular actual, Antonio Juárez Trueba.