Refuerzan acciones contra inundaciones en temporada de lluvias

Ante la temporada de lluvias, el gobierno municipal intensificó las labores de prevención y atención de emergencias para disminuir el impacto de encharcamientos e inundaciones en distintas colonias.

La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura explicó que se conformaron cuadrillas adicionales que trabajan de manera permanente, las 24 horas del día, para responder a reportes en vialidades y viviendas. Según dijo, gracias a estos operativos las incidencias han disminuido de forma considerable respecto a años anteriores.

Entre las obras más relevantes mencionó la construcción de un vaso regulador secundario en el Fraccionamiento Revolución y la instalación de bombas automáticas en la Presa El Chicharrón, Villa Fontana y la colonia Ojo de Agua. Estas acciones forman parte de un programa de desazolve que inició con una inversión de 80 millones de pesos y que ya alcanza los 120 millones.

También se repararon colectores en la colonia La Duraznera y se realizan limpiezas permanentes en alcantarillas y bocas de tormenta. Aunque algunas tareas corresponden al SIAPA, el municipio decidió intervenir directamente para salvaguardar a las familias.

La presidenta municipal subrayó que se mantiene coordinación con el SIAPA en el manejo de compuertas en Las Pintas, con el fin de regular los niveles de agua en el acueducto y la presa y evitar afectaciones en colonias que anteriormente resultaban severamente inundadas.

Finalmente, destacó que personal de Protección Civil y Servicios Públicos atiende de forma constante reportes de caída de árboles e inundaciones con apoyo de bombas hidráulicas. “Si bien no cantamos victoria, este balance es positivo frente a años anteriores. Seguiremos trabajando de manera permanente para cuidar a las familias y contener riesgos en cada tormenta”, expresó Pérez Segura.