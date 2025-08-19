Zapopan firma convenios con el Tec de Monterrey y OPD Salud para impulsar desarrollo académico y social

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Capacitación y Oferta Educativa y el OPD Salud Zapopan, firmó dos convenios de colaboración con el Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de impulsar el desarrollo académico, económico y social del municipio.

Firma de Convenios con el Téc de Monterrey, de Desarrollo Económico y de la OPD Salud Zapopan (Cortesía)

El primer convenio, en materia de Desarrollo Económico, permitirá materializar proyectos enfocados en empleo y educación, con énfasis en innovación, tecnología y finanzas. Como parte de este acuerdo, se instalará un Solar Community Hub en la colonia Nuevo México, equipado con computadoras e internet, para acercar herramientas educativas y tecnológicas a comunidades vulnerables. Este será el primer hub en Jalisco y el tercero en México, en colaboración con Computer Aid International y Aid.

El segundo convenio, firmado con el OPD Salud Zapopan, facilitará que estudiantes del Tec de Monterrey realicen servicio social y prácticas profesionales en el Hospitalito, así como en áreas clínicas de Medicina, Psicología, Nutrición y Biociencias. La iniciativa busca fortalecer la atención comunitaria y la formación profesional de futuros especialistas en salud.

Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, destacó que estos convenios impulsan el talento a través de herramientas académicas y colaboración interinstitucional. “Queremos fortalecer a todas las personas que viven en el municipio de Zapopan”, afirmó.

Por su parte, Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, director general del OPD Servicios de Salud, señaló que la alianza consolida al Hospitalito como un semillero de médicos y mejora la calidad de atención para la ciudadanía.

Jorge Francisco Rocha Orozco, director general del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, expresó su entusiasmo por colaborar con el municipio y generar acciones que reduzcan la brecha de desigualdad en distintas zonas de la ciudad.

Finalmente, el Presidente Municipal Juan José Frangie Saade destacó la importancia de apoyar a los jóvenes talentos y brindarles herramientas para desarrollarse profesionalmente. “Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Este convenio es un empujón para su formación, y seguiremos respaldándolos con nuestros programas sociales”, señaló.

Con estas alianzas, Zapopan reafirma su compromiso con la educación de calidad, la innovación tecnológica y el bienestar social, generando oportunidades que impacten positivamente a la ciudadanía.