Refuerzan Harfuch y Quirino seguridad para Tlajomulco

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad en el municipio.

“Recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras familias es una de nuestras prioridades, así como la coordinación entre gobiernos”, afirmó el alcalde tras la reunión, que contó con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, luego de que Tlajomulco fuera incluido como municipio prioritario dentro de la estrategia nacional de seguridad.

Durante el encuentro, Quirino subrayó que su administración ha centrado esfuerzos en la prevención en zonas consideradas de atención prioritaria, vinculadas al Plan de Rescate de Vivienda presentado recientemente a la presidenta Sheinbaum y ahora también al secretario Harfuch.

El edil señaló que avanzan proyectos como la construcción de una nueva comisaría y una academia de policía en la zona Valle, el fortalecimiento del C5 municipal, la compra de patrullas y la continuidad del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

“Con coordinación, con todos los esfuerzos, con todos los recursos y con todo el corazón, lo vamos a lograr. Tlajomulco será ejemplo de trabajo en equipo para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras familias”, expresó.

Al término de la reunión, como gesto simbólico, el alcalde entregó a García Harfuch un caballo de barro bruñido, pieza artesanal representativa de la identidad cultural de Tlajomulco.