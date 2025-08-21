Capacitan a funcionarios de Tlaquepaque en estrategia nacional contra causas de violencia

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó la inauguración de la capacitación para la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a las Causas, un programa federal que busca fortalecer la paz desde la raíz de los problemas sociales.

En su mensaje, la alcaldesa advirtió que la inseguridad y la violencia requieren un abordaje distinto al meramente policial:

“Se trata de crear condiciones de bienestar que reduzcan las desigualdades, promuevan la justicia y abran mayores oportunidades”, expresó.

Pérez Segura enmarcó este esfuerzo dentro del humanismo mexicano impulsado primero por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la intención de priorizar el bienestar de la población para enfrentar de fondo la desigualdad, la injusticia y la pobreza.

La funcionaria destacó que la estrategia nacional implica un trabajo directo en territorio:

“Cuando comprendemos de cerca las problemáticas, podemos generar cambios reales. Ninguna transformación puede lograrse de manera aislada; es en conjunto con la comunidad y los tres niveles de gobierno que podemos avanzar”.

Durante la jornada, personal de distintas áreas del ayuntamiento recibió capacitación para implementar la estrategia en colonias del municipio, con el objetivo de reforzar acciones de prevención y construcción de paz en Tlaquepaque.