106 años de cárcel al que a sangre y fuego escapó de FGR en Vallarta y mató a 2 federales

Sentenciado a 106 años de cárcel por asesinar a dos agentes federales

Un hombre que en octubre del 2021 escapó de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Puerto Vallarta y asesinó a dos agentes federales recibió una sentencia condenatoria de 106 años dos meses y tres días de prisión.

Fernando Sánchez Olivera quien también utiliza el nombre de Jonathan Alexis Cabrera Rivera, fue declarado responsable de los delitos de evasión de presos, robo, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio calificado en grado de tentativa, así como homicidio calificado consumado.

El individuo, a quien se identifica como integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación asentada en la costa del estado, fue detenido en Cihuatlán el 26 de octubre de 2021, por posesión de armas de fuego.

Al siguiente día, cuando se encontraba en las celdas de la sede de la FGR situada en la Calle Río Nilo, en Puerto Vallarta, fue sacado por un agente para llevarlo a una diligencia en el mismo edificio, pero el detenido, quien al parecer no tenía puestas las esposas, desarmó al elemento policiaco y en un forcejeo lo hirió de muerte.

Otro agente federal acudió en auxilio de su compañero, pero también fue abatido por el detenido, quien salió a la calle, despojó a una mujer de su carro y huyó con armas de los elementos a los que asesinó.

El 1 de enero de 2022 el sujeto fue reaprehendido en Tecomán, Colima, pero fue traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad en México.

Después del proceso penal al que lo vinculó un juez, el criminal fue declarado culpable y condenado a la pena ya señalada.