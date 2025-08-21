Hombre buscado por homicidio de hijo de académicos de UdeG huyó a Colombia; ya lo capturaron

Detenido por asesinato de hijo de universitarios

La Fiscalía de Jalisco informó de la captura del presunto causante de la desaparición y muerte de un joven, hijo de académicos de la Universidad de Guadalajara, realizada en un operativo interinstitucional en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

El señalado como criminal es José Juan “N”, quien enfrentará una imputación por los delitos de homicidio calificado y otros vinculados con la desaparición de personas.

Aseguró la Fiscalía que “a través de labores de inteligencia, se logró obtener información acerca del paradero del señalado, quien había salido del país tras los hechos registrados el pasado 19 julio. Sin embargo, también se supo con precisión que viajaría de nuevo desde Colombia hacia Cancún, Quintana Roo, a través de un vuelo internacional ayer, 20 de agosto.

Para capturarlo la Fiscalía de Jalisco contó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para lograr ejecutar el mandato judicial al momento de que el presunto delincuente bajó del avión.

Había estado ilocalizable desde el día 19 de julio

El 19 de julio de este año, la víctima, el ahora detenido y otra persona más, “se encontraban en un domicilio de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En un momento dado, y tras una discusión, José Juan “N”, presuntamente accionó un arma de fuego contra el masculino víctima, privándolo de la vida de manera inmediata. Con ayuda del acompañante, se presume que trasladó el cuerpo para abandonarlo en el Municipio de El Salto", indicó la Fiscalía.

La familia de la víctima interpuso la denuncia por desaparición, sin embargo, el cuerpo fue localizado una semana después de los hechos, el 27 de julio, por lo que al detenido se le investiga por ambos delitos: homicidio y desaparición.

La Fiscalía no aclaró si el presunto homicida es de nacionalidad colombiana.