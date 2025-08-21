Indagan narcotemas que componía cantante de Enigma Norteño, como móvil del asesinato

FOTO: reflectores.mx

El líder de la agrupación Enigma Norteño, Ernesto Barajas, había establecido hace menos de un año su domicilio en Jalisco, debido a la situación de inseguridad que se vive en Sinaloa, de donde él era originario.

Así lo dio a conocer la Fiscalía de Jalisco en la rueda de prensa que el Gabinete de Seguridad ofrece cada jueves.

El vicefiscal de investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, señaló que se indaga la temática sobre la que escribía sus canciones como móvil del asesinato.

En cuanto a la pregunta sobre si este crimen tendría que ver con la lucha en Sinaloa entre los células de los “Mayitos” y los “Chapitos”, el funcionario aclaró que “no tenemos indicios de que sea derivado de esta disputa entre dos grupos criminales; no se tiene esa línea de investigación, no se está explotando. Lo que sí se está explotando, es una línea de investigación con su actividad como cantante, por el tipo de música que él cantaba”.

Gutiérrez Santillán informó que Ernesto Barajas había ido a recoger cuatro automóviles que trajo de Sinaloa, y en esos momentos fue atacado a tiros el pasado martes cerca de las 13:00 horas en una pensión ubicada en la Calle Francisco I. Madero, de la Colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan,

Cuando estaba pagando por la estancia de los coches fue acribillado por dos individuos que llegaron y huyeron en motocicleta. En el atentado resultó también fallecido el compadre de Ernesto, de nombre José María Cervantes Quintero, quien trabajaba en la logística de Enigma Norteño.

El vicefiscal indicó que al cantante le hicieron varias heridas de bala, mientras que su compadre sólo recibió un tiro, por lo que se considera que el ataque estaba centrado en el músico.

Una joven que estaba cobrando por el servicio de la pensión resultó lesionada en una pierna, como víctima colateral. Se dijo en la rueda de prensa que ya se halla fuera de peligro.

El líder de Enigma Norteño, de 39 años de edad, era autor e intérprete de canciones como El Mayito Gordo, Los lujos del R o Quemándose un Gallito (El Rambo).

La agrupación encabezada por Ernesto Barajas tuvo que cancelar una presentación en la Feria de Rosarito, Baja California, en el año 2023, tras ser amenazado en una narcomanta, atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aparte hace más de 10 años, José Baldenegro, baterista de Enigma Norteño, fue asesinado en Culiacán; él fue hallado en una cobija al siguiente día de que fue “levantado”.

En junio pasado, a los integrantes del conjunto musical les cancelaron la visa de trabajo en los Estados Unidos al parecer por su relación con bandos del narcotráfico.