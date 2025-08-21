Participan especialistas en las mesas de diálogo para definir la reestructura del SIAPA

Como parte de las mesas de diálogo convocadas por el Gobernador Pablo Lemus Navarro para analizar los retos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), se llevó a cabo ayer una nueva sesión en las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Mesa de Diálogo para la reestructuración del SIAPA (Cortesía)

La reunión fue encabezada por Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora de Gestión del Territorio; Ernesto Marroquín Álvarez, Secretario de Gestión Integral del Agua; y Antonio Juárez Trueba, titular del SIAPA. En el encuentro participaron representantes de asociaciones de profesionistas, cámaras empresariales y ex directivos del organismo.

Durante la mesa se revisaron diversas propuestas con el objetivo de alcanzar consensos que fortalezcan el proceso de reestructura integral del SIAPA. Hermosillo Ramírez destacó que los trabajos concluirán esta misma semana y derivarán en un documento que concentrará los aportes técnicos y estructurales, el cual será enviado al Gobernador de Jalisco para su análisis y la posterior elaboración de la propuesta final.

La funcionaria confirmó que se recibieron proyectos estructurales por parte de los municipios de Tonalá y Zapopan, además de planteamientos realizados por organismos convocados bajo un esquema de diálogo abierto y transparente.

Entre los temas discutidos se incluyeron la calidad del agua, la atención a fugas, la cartera vencida y la revisión de la plantilla laboral.

Entre los asistentes estuvieron Mirna Avilés, presidenta del CICEJ; Juan Chávez, presidente de CMIC Jalisco; y Lorena Limón, presidenta de la Asociación Mexicana de Hidráulica, además de representantes de Industriales Jalisco, la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, CANADEVI y COPARMEX.

Asimismo, participaron los ex directivos del SIAPA José Luis Hernández Amaya y Aristeo Mejía Durán, quienes aportaron su experiencia en la operación del organismo.