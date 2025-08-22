Asesinan a otra familia: 2 adultos y 2 niños muertos dentro de pickup en Guadalajara

Una camioneta de reciente modelo, abandonada desde la noche del pasado martes en el popular barrio de San Andrés, del municipio de Guadalajara, tenía adentro los cadáveres de dos adultos y dos niños, al parecer miembros de una misma familia.

Debido a que el vehículo permaneció en el lugar desde ese día y a los olores que empezó a emanar, la Comisaría de Guadalajara acudió a revisarlo y reportó la mañana de este viernes que de manera preliminar se trataba de tres personas muertas.

Sin embargo, cuando el automotor fue abierto se descubrió que en la parte delantera del interior estaban los cadáveres de una niña de unos 10 años y de un niño de aproximadamente 5, envueltos en plástico en un solo bulto, por lo que se creyó en un principio que eran el cuerpo de una persona.

En la parte trasera estaban un hombre de unos 40 años de edad, y una mujer de 35, que se supone son los padres de los dos infantes, quienes serían hermánanos entre sí.

El vehículo, que corresponde a una Ford Ranger pickup, doble cabina, color gris, se hallaba en la Calle Jorge Delorme y Campos, entre Pensador Mexicano y la Calle Medrano.

La Fiscalía de Jalisco a través del Vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, confirmó este nuevo caso de multihomicidio.

El funcionario estatal dijo que ya ha identificado al dueño de la camioneta y que “se está haciendo la investigación para localizarlo, o incluso determinar si no es la víctima varón que está en la camioneta”.

Se presume que las cuatro personas fallecidas tienen heridas de bala.

ERA ABOGADA, MUJER ASESINADA EN MASACRE DE EL ARENAL

Una de las cinco víctimas asesinadas a la medianoche de este jueves en El Fraccionamiento La Cima, municipio de El Arenal, era abogada.

El vicefiscal Gutiérrez Santillán así lo informó y dijo que “esta es la primera línea de investigación que se va a seguir, (la de) su profesión como abogada”.

El encargado de las pesquisas de alto impacto que se siguen en la Fiscalía de Jalisco aclaró que pueden surgir más líneas de investigación, más hipótesis que se irán descartando”.