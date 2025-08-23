DIF Jalisco refrenda compromiso con familias de personas desaparecidas

Se conmemoró el día de las Personas desaparecidas en los jardines de DIF Guadalajara

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada (30 de agosto), la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, Maye Villa de Lemus, estuvo presente en jornada de atención a familiares de desaparecidos en las instalaciones de Guadalajara.

Este espacio forma parte del programa “Acompañar las Ausencias” donde cada mes, reúne a familiares para recibir talleres grupales de apoyo psicológico y emocional para fortalecer su resiliencia y brindar herramientas para afrontar este proceso.

Villa de Lemus indicó que desde el Gobierno Estatal se trabaja con cercanía para atender sus necesidades.

“Es un proceso que llevará tiempo, lo sabemos, pero que lo estamos haciendo con toda la fuerza y con todo el amor, con todo el respeto, calidad y calidez que ustedes se merecen”, mencionó.

Asimismo, escuchó las necesidades de cada asistente, en su mayoría mujeres, y participó en la convivencia con menores.

En el encuentro también estuvieron presentes Verónica Gutiérrez Hernández, Directora General de DIF Guadalajara, y Gabriela Barragán, Presidenta del Voluntariado del organismo municipal, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para dar acompañamiento y respaldo integral a las familias.

El evento se realizó en colaboración con Las Lupitas A.C. encabezada por su fundadora, Lupita Gallo, organización que apoya a familias mediante donativos, desayuno y refrigerio.

Igualmente brinda acompañamiento en la canalización de casos hacia otras instituciones de acuerdo con las necesidades detectadas, como atenciones médicas, reinserción educativa y procesos de regularización escolar de niñas, niños y adolescentes.

“Gracias por siempre estar, por acudir a estas reuniones tan preciosas que organizan Las Lupitas, por todo lo que han hecho a lo largo de estos años. Todo mi corazón, agradecimiento, gratitud, de verdad, por todo lo que hacen”, indicó la presidenta del DIF estatal.

Actualmente, Las Lupitas A.C., con dos años de formalización jurídica y un trabajo voluntario iniciado en 2016, apoya a 320 personas de manera constante.

Durante la jornada se llevó a cabo una ceremonia religiosa y una dinámica de decoración de corazones, elaborados por las personas usuarias del Centro Tapatío de Atención al Adulto Mayor (CETAM), que, posteriormente, fueron finalizados por los asistentes como un símbolo de esperanza.