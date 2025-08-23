Muere trabajador de SIAPA en accidente durante labores de reparación en Zapopan

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó este sábado sobre el fallecimiento de un trabajador mientras realizaba labores de reparación en una línea de conducción en la colonia Agua Blanca Industrial, en Zapopan.

De acuerdo con información preliminar, el empleado se encontraba dentro de una zanja de aproximadamente 2.5 metros de profundidad cuando una de las paredes colapsó, provocando que quedara atrapado bajo la tierra.

Tras el percance, se desplegaron maniobras de auxilio y se solicitó apoyo a cuerpos de rescate y servicios médicos. Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan acudió al sitio; sin embargo, al concluir los trabajos de rescate se confirmó el deceso del trabajador.

El organismo detalló que ya estableció contacto con los familiares de la víctima para brindarles el apoyo necesario. Además, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades ministeriales, quienes serán las encargadas de determinar legalmente los hechos.