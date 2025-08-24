Continúa Tlajomulco entrega de mil tarjetas del programa “Salud Cerca de Ti”

Apoyos en Tlajomulco

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la entrega de mil tarjetas del programa Salud Cerca de Ti en la colonia Lomas de San Agustín, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Bianca Sunderman Arriero.

Estas credenciales representan acceso a atención médica, medicamentos y servicios sin costo para las familias que más lo necesitan.

“La salud no es un privilegio, es un derecho, y trabajamos para que esté siempre cerca de nuestra gente”, señaló el alcalde al destacar que el programa no solo acerca servicios, sino que también brinda tranquilidad en la vida diaria de las personas.

“Decirles que hay que seguir unidos, echándole ganas, trabajando en equipo, buscando alternativas y, sobre todo, construyendo ese futuro que queremos: un futuro con desarrollo, prosperidad y mejores condiciones para todas nuestras familias”, expresa el alcalde.

“Claro que lo vamos a lograr, claro que se va a poder, claro que vamos a construir grandes cosas juntos. Lo que necesitamos es no soltarnos, seguir comunicándonos, trabajando en equipo y que nos ayuden a transmitir. Ya llegamos a 14 mil beneficiarios en este año y vamos a llegar a 15 mil, pero el próximo año esperamos alcanzar 25 mil”, agrega.

Por su parte, la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman, destaca la importancia del acompañamiento a las familias en este esquema de apoyo.

“Con cada tarjeta entregada, les damos a las familias la certeza de que no están solas, de que siempre habrá una mano amiga que cuide de su salud y bienestar. Estamos reafirmando nuestro compromiso de estar cerca de ustedes y agradezco a nuestro presidente, porque gracias a él podemos hacer realidad el sueño de llevar la salud a todas y todos. Este es un gran compromiso y me da mucho orgullo decirlo: hoy, por primera vez, el DIF contará con atención médica gratuita que beneficiará a más de 15 mil personas junto con sus dependientes”, expresa la presidenta del DIF Tlajomulco.

El Dato

• Mil tarjetas entregadas hoy en Lomas de San Agustín.

• El programa Salud Cerca de Ti ya suma 14 mil credenciales en todo el municipio.

• Cada tarjeta significa consultas, medicinas y atención de calidad sin costo para las familias de Tlajomulco.