Entregan apoyos en El Salto a familias afectadas por inundación

La alcaldesa de El Salto, Nena Farías, habló con damnificados

La presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, supervisó este fin de semana las colonias La Azucena, Lilas 1 y 2, donde se instalaron comedores comunitarios y se entregaron catres y colchones a las familias afectadas por la inundación del pasado viernes.

“Venimos a dar una revisión completa, y coordinamos todo el tema con Protección Civil y la Coordinación de Seguridad, trajimos alimentos, despensas y venimos a ver qué otras necesidades tienen”, señala la alcaldesa durante su recorrido.

De acuerdo con el censo realizado, 302 casas presentan daños: 200 de ellas con pérdida de menaje y el resto con afectaciones menores. La mayoría de los domicilios ya fueron saneados y se adquirieron enseres domésticos para las familias más afectadas.

Más de 300 viviendas afectadas en El Salto

Los comedores comunitarios habilitados atienden a unas 200 personas, con desayunos, comidas y cenas, además de primeros auxilios y medicamentos.

El DIF municipal también colocó centros de acopio de ropa y habilitó un módulo para la atención de mascotas con alimento y revisiones veterinarias.

Las autoridades municipales anunciaron que en los próximos días comenzará la segunda etapa de entrega de apoyos, que incluirá colchones, estufas y refrigeradores. Personal del ayuntamiento mantiene labores de limpieza, retiro de basura y asistencia en las colonias dañadas.