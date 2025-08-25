MC da su respaldo a los magistrados Espinosa Licón y Consuelo González para ratificarlos

El coordinador parlamentario de MC calcula que la Reforma Judicial se aprobará en jalisco en septiembre próximo. José Luis Tostado insiste en que los candidatos en la elección judicial no deben salir de una tómbola.

Para la bancada de MC en el Congreso, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Daniel Espinosa Licón y Consuelo del Rosario González Jiménez, deben ser ratificados en su cargo, por un nuevo periodo.

A ambos juzgadores se les termina su periodo de siete años en octubre próximo y tiene derecho a ser ratificados. Sin embargo, únicamente se les podría ampliar su periodo hasta 2027, ya que en ese año se renovará totalmente el Poder Judicial del Estado, mediante elecciones.

El coordinador del grupo parlamentario de MC, José Luis Tostado Bastidas, avaló a los dos magistrados.

“En principio, MC estaría a favor (de ratificarlos). Yo en lo personal estoy muy a favor. Me parece que ambos han hecho un trabajo que merece el que sean ratificados. Lo único que hay que resolver es este tema de los tiempos y los alcances del cargo, de cara a la misma problemática que estamos padeciendo por el tema de la reforma al Poder Judicial”, señaló.

Sobre el proceso de Reforma al Poder Judicial, el coordinador de los diputados naranjas explicó que están en la etapa final para buscar acuerdos con Morena y el resto de los grupos parlamentarios.

La idea es que la Reforma al Poder Judicial se concrete en septiembre, o a más tardar en octubre.

“Sostengo que en septiembre u octubre tener resuelta la propuesta de la reforma constitucional, con los parámetros ya suficientemente claros para desarrollar las leyes secundarias y ponernos a trabajar en consecuencia y a quien corresponda empezar a organizar lo que proceda, una vez que tengamos las leyes secundarias, para llevar a cabo la renovación y elección de los miembros del Poder Judicial en el 2027”, dijo.

El punto de controversia es que Morena y sus aliados quieren que las candidatas y candidatos a magistrados salgan mediante una tómbola, como se hizo a escala federal. Sin embargo, el gobernador Pablo Lemus, MC, PAN y PRI se oponen a ello.