Policías viales rescatan con una grúa a 43 pasajeros de un camión varado por la inundación

El autobús se quedó varado en López Mateos, al cruce de avenida Moctezuma. No hubo lesionados.

La zona sur y poniente del Área Metropolitana de Guadalajara sufrió severas inundaciones, por la tormenta que cayó la tarde de este lunes.

La zona de Plaza del Sol se inundó al llegar el nivel de agua hasta un metro de altura, por lo que el tráfico en la avenida López Mateos quedó cerrado.

Algunos vehículos quedaron atorados en el agua y sus ocupantes salieron por las ventanas y el quemacocos de sus unidades.

Una unidad de transporte público quedó varada en el cruce de las avenidas López Mateos y Moctezuma. Tuvieron que llegar oficiales de la Policía Vial, a bordo de una grúa del Grupo Ocelotes para evacuar a 43 pasajeros, a quienes trasladaron a un lugar seguro.

Los servicios de emergencia atendieron inundaciones en Rafael Sanzio y Guadalupe; Patria y Beethoven; en la colonia Jardines de Ixtépete; así como en Copérnico y Mariano Otero; Popocatépetl y López Mateos. En esa zona hubo vehículos que ya no pudieron avanzar.

Hubo inundaciones en el paso a desnivel en Mariano Otero y Periférico y anegamientos en vivienda en las colonias de Paraísos del Colli y Colli CTM, en Zapopan.

Hubo caída de árboles en las colonias Colinas de San Javier, en Las Bóvedas y en Arcos de Zapopan, sin personas lesionadas.

En la zona de Arcos del Milenio, cerca de Expo Guadalajara, también se registró un fuerte encharcamiento, lo que generó un severo caos vial.