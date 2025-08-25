Sigue temporal de lluvias sumando víctimas mortales; van por lo menos 14

FOTO: Protección Civil Jalisco

Al intentar atravesar la corriente crecida del arroyo La Hiedra en el punto conocido como paso de Ramblas Chico hacia Tototlán, municipio de Tepatitlán, una camioneta en la que viajaban ocho personas fue arrastrada; el saldo fue de tres fallecidos y cinco lesionados.

De acuerdo a lo que informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (PC Jalisco) en las labores de rescate participaron elementos de las unidades municipales de Protección Civil de Tototlán, Tepatitlán y Acatic, junto con otras corporaciones incluida PC Jalisco.

Las personas fallecidas fueron un adulto y un menor de edad así como una mujer de 59 años, cuyo cadáver no fue hallado en el lugar del accidente, por lo que tuvo que ser buscado y, mediante la utilización de drones, lo encontraron a 800 metros de donde el vehículo inicialmente fue arrastrado.

Con este caso suman 14 los fallecidos durante lo que va del temporal de lluvias 2025 en Jalisco. Las autoridades hacen un exhorto a que la población evite cruzar arroyos o cauces crecidos por las tormentas y a tomar otras medidas como el de no intentar meterse en pasos a desnivel cuando están inundados.

El 15 de julio la joven Vanessa Elizabeth Espino Estrada, de 32 años,salió de su trabajo para ir a su domicilio en Río Blanco, alrededor de las 7:00 pm, y ya no se supo más de ella.

Se presume que fue arrastrada por la corriente que se desbordó debido a la tormenta en la Colonia La Martinica del municipio de Zapopan.

Su moto y el casco que utilizaba fueron hallados poco después. Se sabe que la búsqueda ya fue suspendida por las mínimas posibilidades que hay para localizarla. En fechas más recientes en la Barranca de Huentitán se localizó una pierna que está siendo analizada en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para determinar si podría corresponder a ella.