Guadalajara

El estado tendrá lluvias de gran intensidad acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento

Tormentas intensas marcarán este lunes en Jalisco

Por Tamara Ramírez Villegas
Lluvias en Jalisco (Fernando Carranza García)

Este lunes 25 de agosto, Jalisco enfrentará condiciones meteorológicas complicadas con lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo lo que podría provocar encharcamientos, deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como reducción de visibilidad en carreteras. En la franja costera se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

En la capital, la mañana inició templada con 18 °C y cielo con nubes y claros, conforme avance el día, el termómetro subirá hasta los 23–24°C hacia las primeras horas de la tarde, cuando la nubosidad aumentará de manera considerable.

Será a partir de las 14:00 horas cuando se prevé la llegada de tormentas eléctricas, con probabilidad de lluvia superior al 55 %. Entre las 15:00 y 17:00 horas, las precipitaciones se intensificarán, acompañadas de descargas eléctricas y vientos del norte.

Durante la noche, las tormentas continuarán intermitentes. A las 20:00 y 21:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá elevada, con ambiente fresco cercano a los 19°C y humedad por arriba del 80 %. Hacia la medianoche, el cielo permanecerá nublado, con temperaturas mínimas en torno a los 18°C.

