Tormentas intensas marcarán este lunes en Jalisco

Lluvias en Jalisco (Fernando Carranza García)

Este lunes 25 de agosto, Jalisco enfrentará condiciones meteorológicas complicadas con lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo lo que podría provocar encharcamientos, deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como reducción de visibilidad en carreteras. En la franja costera se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

En la capital, la mañana inició templada con 18 °C y cielo con nubes y claros, conforme avance el día, el termómetro subirá hasta los 23–24°C hacia las primeras horas de la tarde, cuando la nubosidad aumentará de manera considerable.

Será a partir de las 14:00 horas cuando se prevé la llegada de tormentas eléctricas, con probabilidad de lluvia superior al 55 %. Entre las 15:00 y 17:00 horas, las precipitaciones se intensificarán, acompañadas de descargas eléctricas y vientos del norte.

Durante la noche, las tormentas continuarán intermitentes. A las 20:00 y 21:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá elevada, con ambiente fresco cercano a los 19°C y humedad por arriba del 80 %. Hacia la medianoche, el cielo permanecerá nublado, con temperaturas mínimas en torno a los 18°C.