Arranca segunda etapa de rehabilitación del Centro Histórico de Tlajomulco

Con el respaldo de vecinos y comerciantes, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, dio inicio a la segunda etapa de la rehabilitación del Centro Histórico, proyecto con el que se busca devolver vitalidad al corazón del municipio. La inversión asciende a 7.7 millones de pesos.

“Un pueblo sin memoria no tiene futuro, y nuestro centro es parte de la memoria viva de Tlajo”, señala el alcalde durante el arranque de los trabajos en la plaza principal, acompañado de habitantes que dieron el banderazo inicial.

El edil recuerda que la primera etapa incluyó la remodelación del Mercado Municipal y la calle Flaviano Ramos, obras que están por concluir. La segunda fase, dijo, se enfocará en la plaza central, la antigua presidencia y la renovación de la imagen urbana.

“Tlajomulco y su cabecera municipal tienen que recuperar su grandeza. Aquí está el centro político, económico y social de nuestro municipio; por lo tanto, debemos tener un Centro Histórico como lo merecemos todas y todos”, agrega.

Renovarán Centro Histórico de Tlajomulco (Cortesía)

El plan contempla la colocación de cantera y pintura en fachadas, instalación de jardineras, fuentes, mobiliario urbano y letras monumentales, así como la rehabilitación del edificio histórico de la presidencia municipal.

En paralelo, el gobierno local apoya a comerciantes del primer cuadro con créditos de hasta 30 mil pesos sin intereses, con el fin de que mejoren o remodelen sus establecimientos.

La presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, adelantó que se promoverán actividades culturales y sociales en la zona. “Nos vamos a poner en coordinación con todo el equipo para traer actividades físicas, bailes folclóricos, presentaciones de adultos mayores y actividades para todas las edades, de modo que esto también contribuya al comercio de todas y todos ustedes”, afirma.

De acuerdo con René Caro, coordinador general de Gestión del Territorio y Obras Públicas, la intervención también alcanzará la calle Hidalgo, con pavimentación en concreto hidráulico, nuevas banquetas incluyentes, arbolado y alumbrado público.

“La otra obra que estamos arrancando hoy es justamente la renovación de la imagen urbana de la plaza de la cabecera”, explica.

