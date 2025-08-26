Colectivos piden al Congreso un Parlamento Abierto para “refundar” al SIAPA

Al micrófono, José Luis Rodríguez, vocero del colectivo Socialismo Democrático. Buscan que se logre un consenso entre todas las fuerzas políticas para resolver la crisis del agua.

Con el lema “Por agua limpia y suficiente”, diversos colectivos y agrupaciones vecinales y políticas anunciaron que realizarán una Marcha por el Agua, a realizarse el sábado 30 de agosto a las 5 de la tarde, con punto de salida del parque Revolución o parque Rojo a la plaza de Armas.

Los convocantes son los colectivos Socialismo Democrático, Unidos por Jardines de la Paz, el Centro de Desarrollo Humano Integral de las y los Sabios Mayores, entre otros. A la marcha se van a sumar los legisladores locales y federales del Partido del Trabajo (PT), José Luis Sánchez y Leonardo Almaguer.

José Luis Rodríguez, vocero del colectivo Socialismo Democrático, dijo que tienen varias exigencias. Que se haga una auditoría integral al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y que el Congreso convoque a una consulta pública sobre el nuevo modelo de gestión del agua que requiere la ciudad.

“Queremos un Parlamento Abierto que posibilite construir un consenso de todas las fuerzas políticas del estado, con la posibilidad de que se pueda avanzar hacia ese nuevo modelo de gestión y de planeación. Es evidente que sin plantearse soluciones basadas en la naturaleza no habrá posibilidades de que salgamos adelante. Una y otra vez, durante el estiaje el agua escaseará y una y otra vez, durante la temporada de lluvias tendremos inundaciones. Hay que revertir esta grave problemática y pensamos que lo mejor es que el Congreso del Estado pueda convocar a esta consulta ciudadana”, precisó.

Los colectivos añadieron que se busca también que los ayuntamientos metropolitanos y el gobierno del estado asigne estímulos fiscales para casas y pequeños negocios que instalen sistemas de captación de agua de lluvia.

El dirigente estatal del PT y diputado federal, José Luis Sánchez González, añadió que es tal la crisis del agua y del SIAPA que se requiere refundar ese organismo.

“El SIAPA tiene cáncer, tiene metástasis y se ocupa una cirugía mayor y nosotros estamos pensando en su refundación, pero sin tintes privatizadores como lo apuntan algunos opinólogos y funcionarios del gobierno. Creemos que la auditoría es fundamental, pero también la convocatoria a los foros y el Parlamento Abierto para escuchar la voz de los expertos y los especialistas”, señaló.

La manifestación concluirá con un mitin, frente a Palacio de Gobierno.