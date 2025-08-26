Legisladores de Morena afirman que apoyarán a Jalisco para que se concrete la Línea 5

Plenaria. Diputados federales de Morena se reunieron en Tlaquepaque.

Un grupo de 46 diputados federales de Morena, 15 de ellos de Jalisco, realizaron en Tlaquepaque la Reunión Plenaria de la Primera Circunscripción que comprende los estados de la región Occidente y Pacífico (Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa y Jalisco, entre otros), para definir su agenda legislativa.

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que en el periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de septiembre, revisarán 30 reformas legislativas, entre ellas el tema de extorsiones del crimen organizado a negocios y el paquete económico 2026, así como analizar la Reforma Electoral.

Sobre la agenda de Jalisco, afirmó que los legisladores morenistas ayudarán al gobierno del estado para que se asignen recursos a proyectos como la Línea 5 de transporte masivo, para conectar al aeropuerto al estadio Chivas. Añadió que el gobierno federal no tiene en el abandono a Jalisco.

“Yo le digo con toda honestidad que intentaremos ayudarles. Se que está el tema de la Línea 5, la Línea 4 que no se ha concluido y que hay ahí una especie de diferendo de quien la debe de concluir, si el gobierno del estado, Si Ferromex, Ferrocarriles dice que no, que solo es dar el aval, pero que le corresponde al estado concluirla. La federación, en el caso de López Obrador, concluyó y cumplió con su aportación y ahora la Línea 5 creo que ya la ha arrancado el gobernador, por cierto, venía del aeropuerto y -les ruego me disculpen- por eso tardé”, explicó.

La diputada federal jalisciense Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, mantuvo su postura crítica frente al gobernador Pablo Lemus, acerca de que ni siquiera se ha concluido con la Línea 4 y eso debe resolverse antes de pensar en la Línea 5, para atender a los visitantes que vendrán a ver cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026.

“Primero reconocerle al gobernador, porque se necesita valentía para reconocer que, en efecto, no se ha terminado la Línea 4 previo a la construcción de la Línea 5 y qué falta nos estaría haciendo ahorita con todas las inundaciones y todo el colapso vial que tenemos en López Mateos, ya tener la Línea 4 terminada. El que no está enterado, lo enteré yo en ruedas de prensa pasadas, es que era el estado quien tenía que terminar esta obra, para que justamente sea Ferromex la que de el visto bueno y echar a andar por fin esta Línea 4, que vino a inaugurar el presidente Andrés Manuel y luego vino a inaugurarla también la presidenta, ya vinieron a darle una paseada y la cosa es que necesitamos que ya empiece a funcionar”, subrayó.

Ricardo Monreal precisó que para este 2025, Jalisco recibió 8 mil millones de pesos más de los que le asignó la federación en 2024. Por ello, aseguró que el estado tiene el respaldo presupuestal del gobierno de la república.

Apoyarán sacar agua a Presa Solís

En la rueda de prensa, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que apoyarán el Plan Hídrico del gobierno federal, en el que se incluye el proyecto de dotar de agua de la presa Solís a ciudades de Guanajuato, como León, Silao e Irapuato, advirtió el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal Ávila.

Se le planteó cuál será la postura de los diputados federales de Morena, ya que el gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de la ribera del lago de Chapala, han expresado su temor de que las obras para llevar agua a la ciudad de León, puedan afectar el equilibrio hídrico del lago más grande del país, ya que el embalse recibe agua proveniente de la presa Solís.

Ricardo Monreal expresó lo siguiente:

“Yo le diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que se haga un Plan Hídrico Nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con infraestructura nueva a otras entidades federativas. Nosotros como grupo parlamentario vamos a respaldar el Plan Hídrico y obviamente vamos siempre a pugnar porque a Jalisco no le falte agua”, expresó.

Caso Zambada

Sobre la culpabilidad que reconoció Ismael “El Mayo” Zambada” de que corrompió a gobiernos y militares durante 50 años para ingresar droga a Estados Unidos, Monreal Ávila dijo que los morenistas están tranquilos.

“Muchos esperaban que hubiese desde ayer, una serie de señalamientos y acusaciones, no les resultó. Nosotros en Morena estamos muy tranquilos, en Morena el movimiento ha actuado y actúa con estricto apego a la ley. Nosotros no nos desviamos del camino que nos trazó el movimiento desde que se originó este movimiento”, aseveró.

El líder de los legisladores morenistas afirmó que los mexicanos deben apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ha colaborado con el envío de líderes de bandas del crimen organizado a Estados Unidos y porque en su gestión han bajado 25% los delitos en el país.