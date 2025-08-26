Lluvias intensas y tormentas eléctricas este martes en Jalisco

Guadalajara Jalisco (X:@meteororet66)

Este martes 26 de agosto de 2025, Jalisco tendrá condiciones meteorológicas adversas con lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm), principalmente en la zona costera y el occidente del estado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones podrían acompañarse de tormentas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de oleaje de 2 a 3 metros en costas. Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y carreteras.

...En Guadalajara

La capital jalisciense inició la jornada con 18°C y cielo nublado, durante la mañana, el ambiente se mantendrá templado, alcanzando los 22 a 23 °C al mediodía, con algunos periodos de nubosidad variable.

Será a partir de las 13:00 horas cuando aumente la probabilidad de tormentas eléctricas, con hasta 59% de posibilidad de lluvia. Entre las 14:00 y 15:00 horas se prevén tormentas más intensas, con descargas eléctricas.

Por la tarde y noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas de 18 a 22°C, entre las 20:00 y 22:00 horas se espera la fase más activa de tormentas eléctricas en la ciudad, lo que podría provocar encharcamientos y complicaciones viales.

Recomendaciones

Protección Civil de Jalisco exhorta a estar al tanto del mantenimiento de los automoviles y conducir con precaución, especialmente en temporadas de lluvias, para evitar inconvenientes que puedan terminar en tragedia.