Reciben 16 empresas tequileras distintivo “Hecho en México” por su compromiso con la calidad y la producción nacional

Logro. La Secretaría de Economía del Gobierno Federal, entregó el distintivo "Hecho en México".

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) celebró un importante reconocimiento para la industria tequilera nacional, luego de que la Secretaría de Economía del Gobierno Federal otorgara el distintivo “Hecho en México” a 16 empresas tequileras registradas ante el organismo. Este certificado avala que sus procesos de producción cumplen con los criterios de calidad y se realizan íntegramente en territorio mexicano.

La entrega del distintivo estuvo encabezada por Alberto Uribe, titular de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético de la Secretaría de Economía, quien destacó el papel del CRT en la promoción de la bebida nacional como símbolo de excelencia a nivel mundial. Uribe subrayó que el entorno internacional, marcado por la creciente importación de productos asiáticos, impulsa la necesidad de fortalecer el contenido nacional como estrategia clave del gobierno federal para hacer más competitivo al país.

Durante el evento, el presidente del CRT, Aurelio López Rocha, reafirmó el compromiso del organismo con las empresas tequileras, asegurando que se continuará trabajando para que todas las marcas del sector puedan portar este distintivo. “Cuenten con nuestro apoyo e impulso para motivar a que más empresas tequileras y marcas de tequila obtengan este valioso distintivo que sin duda es sinónimo de calidad, respaldado por el talento, la creatividad e innovación de los productores para ofrecer bienes y servicios competitivos”, expresó.

López Rocha también recordó que la Denominación de Origen Tequila es, por naturaleza, un orgulloso portador de la distinción “Hecho en México”, al ser reflejo de la cultura, tradición e identidad del país.

Además del reconocimiento a las 16 empresas, se distinguieron 85 marcas de tequila que forman parte de estas compañías, consolidando así el compromiso del sector con la excelencia y el orgullo nacional.