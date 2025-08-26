Última semana de registro para la Pensión “Mujeres Bienestar” en Tlaquepaque

Pensión Mujeres Bienestar

El Gobierno Federal informa que esta es la última semana para el registro a la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El programa tiene como objetivo brindar apoyo económico y reconocimiento a quienes han contribuido con su trabajo y esfuerzo a lo largo de su vida.

El plazo vence el próximo 30 de agosto, por lo que se invita a las interesadas a acudir a los módulos habilitados para realizar su inscripción. Los puntos de registro en Tlaquepaque son:

El Refugio: C. Donato Guerra 160, San Juan, 45500.

C. Donato Guerra 160, San Juan, 45500. Delegación Las Juntas: San Pedro 4841, colonia Las Juntas, 45590.

San Pedro 4841, colonia Las Juntas, 45590. Delegación Santa Anita: Colón 4, 45600 Santa Anita.

Colón 4, 45600 Santa Anita. Delegación San Martín de las Flores: 45629 Pino Suárez 1, San Martín de las Flores de Abajo.

45629 Pino Suárez 1, San Martín de las Flores de Abajo. Delegación Toluquilla: C. José González Gallo 52, Tlaquepaque, 45610

C. José González Gallo 52, Tlaquepaque, 45610 Instituto Municipal de las Mujeres: Unidad Administrativa Pila Seca, Centro. 45500

En caso de no poder acudir de manera presencial, se puede solicitar una visita domiciliaria a través de la página oficial: gob.mx/bienestar.

Las autoridades recordaron que este programa busca garantizar bienestar, justicia y dignidad a las mujeres, reconociendo su papel fundamental en la sociedad.