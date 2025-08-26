Guadalajara

Mujeres de 60 a 64 años tienen hasta el 30 de agosto para inscribirse en el programa federal que reconoce su esfuerzo y busca garantizar una vida con dignidad

Última semana de registro para la Pensión "Mujeres Bienestar" en Tlaquepaque

Por Adolfo López
Pensión Mujeres Bienestar

El Gobierno Federal informa que esta es la última semana para el registro a la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El programa tiene como objetivo brindar apoyo económico y reconocimiento a quienes han contribuido con su trabajo y esfuerzo a lo largo de su vida.

El plazo vence el próximo 30 de agosto, por lo que se invita a las interesadas a acudir a los módulos habilitados para realizar su inscripción. Los puntos de registro en Tlaquepaque son:

  • El Refugio: C. Donato Guerra 160, San Juan, 45500.
  • Delegación Las Juntas: San Pedro 4841, colonia Las Juntas, 45590.
  • Delegación Santa Anita: Colón 4, 45600 Santa Anita.
  • Delegación San Martín de las Flores: 45629 Pino Suárez 1, San Martín de las Flores de Abajo.
  • Delegación Toluquilla: C. José González Gallo 52, Tlaquepaque, 45610
  • Instituto Municipal de las Mujeres: Unidad Administrativa Pila Seca, Centro. 45500

En caso de no poder acudir de manera presencial, se puede solicitar una visita domiciliaria a través de la página oficial: gob.mx/bienestar.

Las autoridades recordaron que este programa busca garantizar bienestar, justicia y dignidad a las mujeres, reconociendo su papel fundamental en la sociedad.

