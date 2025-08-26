Violencia no amaina en Teocaltiche… Y se ensaña con mujeres

La noche del pasado jueves 21 de agosto en la cabecera municipal de Teocaltiche, un muchacho de 18 años, una chica de la misma edad y una adolescente de 16, fueron blanco de un atentado a balazos cometido por hombres que se desplazaban en motocicleta. En la escena del crimen quedaron sin vida el varón, identificado como Fernando, y la menor de edad, de nombre Jennifer Paola. Su acompañante, llamada Julissa, quedó herida en las piernas y tuvo que ser hospitalizada.

El crimen ocurrió poco después de las 20:00 horas en la confluencia de las calles Manuel J. Aguirre y Campesino. Con las muertes de Fernando y Jennifer Paola, suman por lo menos ocho el número de las víctimas de asesinatos cometidos en el municipio después del 7 de junio, día en el que venció el plazo autoimpuesto por el gobernador Pablo Lemus Navarro para restaurar la paz en ese municipio de la región Altos Norte de Jalisco.

Pese a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo estatal, que con apoyo de autoridades federales desde febrero de este año asumió las labores de seguridad en esa localidad, la violencia no termina de erradicarse y se ha dirigido en agravio del sexo femenino, pues de esas ocho personas asesinadas en los últimos dos meses y medio, siete han sido mujeres.

En un recuento regresivo de los casos suscitados de la semana pasada al 7 de junio, se incluye la muerte a tiros de una mujer de aproximadamente 30 años, a quien privaron de la vida en el interior de una casa de la calle Revolución, en la Colonia El Tanque, cerca de las 22:30 horas del miércoles 13 de agosto. Los responsables del crimen dejaron en el lugar de los hechos tres casquillos de bala calibre nueve milímetros.

El jueves, 31 de julio, a eso de las 23:00 horas, también en la calle Manuel J. Aguirre, una mujer de unos 30 años de edad fue agredida afuera de una finca por un hombre que le disparó y se dio a la fuga. Medios de comunicación locales publicaron que vecinos del lugar oyeron disparos y luego el motor de una motocicleta que se retiraba. La víctima quedó mal herida y murió en un hospital.

Dos comerciantes fueron asesinadas el 23 de julio en el centro de Teocaltiche. FOTO: Redes sociales

El miércoles 23 de julio, a las 9:30 de la noche, dos comerciantes, quienes tenían alrededor de 35 años de edad, fueron acribilladas cuando atendían su puesto de venta de cocos y hotdogs en la plaza principal de Teocaltiche, sobre la Calle Zaragoza, cerca de Calle Hidalgo. Las víctimas eran hermanas entre sí y llevaban los apellidos Sigala Coronado; se dice que fueron baleadas por un individuo, que huyó en una motocicleta.

Se presume que este doble feminicidio podría estar relacionado con la agresión a balazos registrada el mismo día, unas horas antes, contra una familia en Zacatecas, donde murió Víctor Manuel N., presunto líder del Cártel de Sinaloa en Teocaltiche.

Tres días antes, el domingo 20 de julio, fue asesinada una mujer de 33 años, identificada como María del Carmen Velazco Reyes, cuando atendía una tienda de abarrotes de la Calle Ignacio Comonfort, cerca del cruce con Manuel Doblado, en la Colonia San José, de Teocaltiche. Se sabe que el asesinato podría tener relación con problemas de pareja y se cometió alrededor de las 20:30 horas, por parte de un hombre que iba en moto, quien ingresó a la tienda y disparó en el rostro y el tórax a la trabajadora.

El 10 de junio se perpetró otro feminicidio. Fue el de una mujer de 35 años, y en este caso un sospechoso fue detenido. El delito se cometió en la Calle Degollado; poco después elementos de la Fuerza Interinstitucional Regional capturaron a Édgar Javier “N”, de 38 años, quien se desplazaba en una camioneta Yukon, color gris, modelo 2008, con placas de circulación de Zacatecas, y le hallaron en posesión de una pistola tipo escuadra calibre nueve milímetros, con un cargador y 15 tiros útiles.

Y TAMBIEN SIGUEN CASOS DE DESAPARECIDOS

El Gobierno de Jalisco y las fuerzas federales han asestado importantes golpes a la delincuencia en la región, como aseguramientos de fincas en donde se resguardaban armas, droga y piezas automotrices robadas.

Además de los anterior han sido capturados sujetos considerados como generadores de violencia; sin embargo, los delitos de alto impacto, como las desapariciones, se siguen cometiendo.

En febrero de este año ocho policías municipales y un chofer que los iba a trasladar a sus exámenes de control y confianza a Guadalajara fueron privados de la libertad. Cuatro de ellos fueron encontrados poco después despedazados y en bolsas de plástico. De los otros nada se sabe.

Este caso detonó la incursión de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional en el mando de las labores de vigilancia y prevención, pero las desapariciones continúan presentándose recientemente en el municipio.

Ficha de búsqueda de Jessica Tejeda Cruz, desaparecida en Teocaltiche

El pasado 11 de julio fue sacada de su domicilio en la colonia San Martín, en Teocaltiche, Jessica Tejeda Cruz, de 30 años de edad y madre de cuatro niños. A la fecha no se sabe su paradero.

El 15 de julio por la mañana Alberto Mendoza Flores, agente de vialidad de Teocaltiche, fue privado de la libertad por hombres que allanaron su domicilio de la Colonia Escobeteros.

Un mes después, el 15 de agosto, a la medianoche, un empleado de aseo Público Municipal, de nombre Óscar Daniel Pérez Aguayo, de 33 años, quien también fue agente vial, sufrió un “levantón” por individuos que lo sacaron de su vivienda en la Colonia El Najayote; aún no aparece.

Óscar Daniel Pérez Aguayo, empleado municipal desaparecido en Teocaltiche

A estos casos se puede sumar el de tres hombres que desaparecieron al transitar de Villa Hidalgo a Teocaltiche, el 7 de julio, cuando supuestamente realizaban un flete.

La camioneta en la que viajaban Francisco García Castro, Salvador Alejandro Franco Reyes y Luis Alberto López Rodríguez, fue localizada poco después pero de ellos no hay rastro.

Se estableció que un comerciante los contrató para que le ayudaran a cambiar equipo de un negocio a otro, pero lo último que informó la Fiscalía es que no se había logrado establecer la identidad de la persona que les solicitó el servicio.