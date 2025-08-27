Lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas marcarán este miércoles en Jalisco

Amanecer en Guadalajara Jalisco (x:@meteororet66)

Este miércoles 27 de agosto de 2025, Jalisco presentará condiciones meteorológicas adversas con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), principalmente en la tarde y noche, según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las precipitaciones podrían acompañarse de tormentas eléctricas, rachas de viento de hasta 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas.

...En Guadalajara

La capital jalisciense amaneció con 19°C, cielo con nubes y claros y humedad de 84%. Durante la mañana, el ambiente se mantendrá templado, alcanzando 23 a 25°C hacia el mediodía con nubosidad variable.

Será a partir de las 17:00 horas cuando aumente de forma importante la probabilidad de tormentas eléctricas, con cielo mayormente nublado y hasta 51% de probabilidad de lluvia. Entre las 20:00 y 22:00 horas se espera la fase más activa de tormentas, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 17 km/h, lo que podría provocar encharcamientos y complicaciones viales.

Por la noche, el ambiente descenderá a 19°C, con humedad superior al 80% y cielo nublado.

Recomendaciones

Protección Civil de Jalisco exhortó a la población a no cruzar calles o avenidas inundadas, ya que incluso corrientes superficiales pueden arrastrar vehículos y personas. También llamó a asegurar objetos sueltos, conducir con precaución y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.