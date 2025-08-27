Tlajomulco arranca pavimentación en la cabecera y renueva parque vecinal

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, dio el arranque a la pavimentación de las calles Azucena y Abasolo, en la cabecera municipal. La obra, que contempla una inversión de 4.5 millones de pesos, busca mejorar la movilidad y seguridad en uno de los accesos más transitados.

El proyecto incluye 145 metros de concreto estampado, banquetas incluyentes, alumbrado, arbolado y red hidrosanitaria. De acuerdo con el alcalde, la intervención permitirá organizar la circulación con un circuito vial que conectará la calle Jesús Michel con Abasolo y el Circuito Metropolitano, mientras que la calle Degollado funcionará como vía de ingreso.

“Hoy es tan importante este arranque que estoy seguro mejorará la movilidad y las condiciones de las familias, no solo de la cabecera, sino de todo el municipio”, señaló Velázquez Chávez.

De manera complementaria, se inauguró la rehabilitación del Parque Geranios, donde se invirtió un millón de pesos en la renovación de banquetas, juegos infantiles, ejercitadores y alumbrado. El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, explicó que el espacio llevaba años sin mantenimiento profundo y que las mejoras incluyeron forestación y accesibilidad.

En total, suman 5.5 millones de pesos destinados a infraestructura vial y a la recuperación de espacios públicos en beneficio de la población de la cabecera municipal.