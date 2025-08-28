Advierte el PAN que primero debe votarse la Reforma Judicial, antes de ratificar a dos magistrados

No tiene caso avalar a dos magistrados por un espacio de dos años. La diputada del PAN, Claudia Murguía, señaló que el Congreso no debe "evadir" discutir y aprobar la Reforma al Poder Judicial.

Luego de que la bancada de MC se pronunció a favor de ratificar en el cargo a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Daniel Espinosa Licón y Consuelo del Rosario González, la bancada del PAN disiente y dijo que antes de votar si siguen en los puestos ambos juzgadores, el Congreso debe aprobar la Reforma Judicial local.

A Daniel Espinosa y Consuelo González se les vence su periodo de siete años en el próximo mes de octubre. El STJE avaló a los dos juzgadores y envió un documento al Congreso en el que avalan su repetición en el cargo.

Con la reforma se realizarán elecciones de jueces y magistrados en junio de 2027 y no tendría caso ratificar a los dos magistrados por menos de dos años, advirtió la coordinadora parlamentaria del PAN, Claudia Murguía Torres.

“No tenemos una postura definida porque seguimos en el limbo de la discusión de la Reforma al Poder Judicial, sería ocioso ratificar a dos magistrados por un periodo de diez años cuando en dos años que sería la elección, ya serían sujetos de una nueva elección. Digamos que esa es la forma, podemos hacerlo o no, lo único realmente que se generaría sería el derecho -tal vez- de ser candidatos en la próxima elección judicial”, expresó.

Claudia Murguía dijo que ella avala la gestión de Daniel Espinosa Licón, dada su experiencia en el cargo, ya que incluso fue presidente del STJE, sin embargo, aún así cree que antes debe votarse la Reforma Judicial del Estado.

“No es un tema de la capacidad o habilidad o la experiencia de los magistrados. La han probado -insisto- si fuera un proceso normal, claro que tendría mi voto para ser ratificado él, pero estamos hablando que estamos evadiendo la discusión de fondo en la que estamos en el limbo, que es la reforma al Poder Judicial. Si hay un grupo parlamentario en el Congreso tiene la intención de ratificarlos, dejando de lado, o pateando el bote de la Reforma Judicial, la verdad es que solo estaría asegurando posiciones dañando la imagen de los propios magistrados”, subrayó.

La legisladora panista señaló que no parece haber condiciones en el Congreso, para que pronto se llegue a un consenso y la Reforma Judicial se apruebe en Jalisco.