Arranca brigada médica “Hospitalito Cerca de Ti” en comunidades rurales de Zapopan

El Gobierno de Zapopan, a través del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud y del programa Hospitalito Cerca de Ti, puso en marcha en la comunidad de Río Blanco las brigadas médicas rurales, cuyo propósito es llevar atención médica a localidades con carencia de servicios públicos, tiempos de traslado mayores a 45 minutos y poblaciones menores a mil habitantes.

Hospitalito Cerca de Ti (Cortesía)

Las brigadas estarán integradas por personal médico, de enfermería, odontología, trabajo social y áreas de apoyo, y durante el segundo semestre de 2025 recorrerán comunidades como San Miguel Tateposco, San Lorenzo, Paso de Guadalupe, Copala, Ex Hacienda del Lazo, Palo Gordo, Huaxtla y Mesitas, entre otras. Los servicios incluyen medicina general, odontología y vacunación.

El encargado de la brigada, Miguel Torre Marín, subrayó que la estrategia busca reducir las barreras de desigualdad en materia de salud:

“Este pequeño esfuerzo que iniciamos como un proyecto piloto, podemos decir que ya dimos consultas en 10 localidades, atendiendo a alrededor de 4 mil 200 personas que solo reciben servicios médicos cuando nosotros estamos presentes”.

Por su parte, la coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, invitó a los habitantes de Río Blanco a aprovechar las jornadas médicas y destacó la importancia de la prevención:

“No es de venir solo cuando estamos enfermos, sino para prevenir. Rompamos los estigmas de que ir al doctor da pena; es muy importante revisarnos para corroborar que nuestra salud esté bien”.

En tanto, el director general de los Servicios de Salud de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, explicó que este programa generará un circuito constante en colonias y comunidades, acercando la atención que las y los zapopanos merecen. Añadió que incluso en zonas cercanas a la mancha urbana, como Río Blanco, persisten carencias sociales que requieren de atención especial.

La jefa de Gabinete, Paulina del Carmen Torres Padilla, afirmó que la salud es uno de los temas prioritarios para la administración municipal:

“Gracias a esta visión impulsada por el presidente Juan José Frangie se ha podido atender a niñas, niños y adultos con consultas, vacunas y tratamientos. La meta es seguir llevando atención a todos los rincones del municipio”.

Hospitalito Cerca de Ti (Cortesía)

De enero a agosto de 2025, el programa en su formato convencional ha brindado mil 652 atenciones a mil 482 personas en 13 colonias, mientras que en la prueba piloto aplicada en comunidades rurales se atendió a 138 personas con 327 servicios otorgados.

Con esta estrategia, el Gobierno de Zapopan reafirma su compromiso de garantizar el derecho a la salud sin importar la distancia, acercando servicios básicos y de calidad hasta las comunidades más apartadas.