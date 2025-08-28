Descubren “C2 pirata” en el oriente de Guadalajara

Un individuo corrió al ver un convoy policiaco y se perdió de vista en el edificio de departamentos

Cámaras de video y aparatos que presuntamente serían usados para montar un centro de vigilancia clandestino, fueron asegurados por un convoy integrado por elementos de la Policía del Estado, Policía Metropolitana y el Ejército Mexicano.

Todo inició cuando los agentes de las fuerzas estatales y federales hacían un patrullaje en la Colonia Lomas de San Eugenio, en el oriente de Guadalajara, cerca de un centro comercial de la Avenida José María Iglesias, y detectaron que dos hombres se echaron a correr al ver el despliegue policiaco.

Uno de los sujetos fue alcanzado y al revisarlo le encontraron unos 20 gramos de la droga sintética conocida como crystal, por lo que quedó bajo arresto. La Secretaría de Seguridad Jalisco lo identificó con el nombre de Alberto “N”.

Cámaras y equipo que serían usados para un "C2" clandestino

El otro individuo se perdió de vista al introducirse en una torre de departamentos que se encuentra en la confluencia de la Avenida Demóstenes y la Calle Gaspar Antonio XIV; entonces se realizó una búsqueda con drones y así fueron detectados en la azotea del edificio varios muebles, cámaras y DVRs, que según presumen las autoridades serían utilizados para montar un “C2″ clandestino.

En la colonia Lomas de San Eugenio, en Guadalajara, agentes estatales y federales descubrieron un "C2" clandestino en proceso de instalación, que sería usado por narcomenudistas. Hubo un detenido pic.twitter.com/SiflbC51G3 — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) August 28, 2025

Entre lo asegurado se cuentan 11 cámaras, 2 DVRs y una extensión de aproximadamente 20 metros.

“Según las primeras investigaciones, el sujeto detenido es presunto miembro de la banda ‘Los Técnicos’, quienes, al parecer se hacen pasar por trabajadores técnicos de empresas de televisión de paga e internet para instalar cámaras de videovigilancia clandestina y para distribuir droga”, aseveró la Secretaría de Seguridad.

El detenido y lo asegurado quedarán a disposición del Ministerio Público para que continúe con las indagatorias del caso.