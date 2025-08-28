Entregan primera etapa de la Unidad Deportiva de Las Pintas

La presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, entregó la primera etapa de la Unidad Deportiva de Las Pintas, un espacio que —dijo— estaba en completo abandono y deterioro, y que ahora cuenta con cancha de futbol 7, graderío y un domo para eventos múltiples, listo para albergar actividades deportivas y culturales.

La alcaldesa anunció que ya se trabaja en la segunda etapa, que contemplará un área especialmente diseñada para adultos mayores, con amenidades y espacios de atención a este sector poblacional. “En Las Pintas existen muchas personas de la tercera edad que requieren de estos lugares”, explicó.

El proyecto busca que la unidad deportiva no solo ofrezca instalaciones para los jóvenes, sino también un espacio de esparcimiento y acondicionamiento físico para los adultos mayores.

Farías adelantó que las nuevas instalaciones estarán listas antes de que termine el año, aunque reconoció que las lluvias del temporal han ocasionado retrasos en la obra.