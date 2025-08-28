Pese a feminicidios, coordinador estratégico de seguridad afirma: “Teocaltiche está pacificado”

Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de seguridad en Jalisco

El jefe de la Coordinación Estratégica de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, consideró este jueves que en el municipio de Teocaltiche se ha logrado instaurar la paz, tal como se lo propuso el gobernador Pablo Lemus Navarro.

La aseveración del funcionario estatal fue hecha pese al contexto de inseguridad que aún prevalece en el poblado alteño, en donde del 7 de junio a la fecha han ocurrido al menos ocho asesinatos, siete de ellos en agravio de mujeres. Aparte de varias desapariciones de personas, entre las que se cuenta las de dos empleados del ayuntamiento.

El coordinador estratégico de seguridad estatal defendió su postura pero también reconoció que siguen los hechos ilícitos: “se ha aumentado la presencia de la Policía estatal, la Guardia Nacional y la DEFENSA; son las tres autoridades en conjunto con las policías municipales que están regulando los esfuerzos de patrullaje, de presencia, para tratar de acabar con esta incidencia que, efectivamente, se ha mostrado en estos últimos días también”.

“Hoy en día me parece que con algunos eventos como los que ya ustedes conocen, Teocaltiche está pacificado”, enfatizó.

El pasado 26 de agosto, La Crónica de Hoy hizo un recuento de delitos graves que se han suscitado en Teocaltiche después de que el gobernador Pablo Lemus impuso un plazo de 45 días para que la localidad tuviera paz. El término venció el pasado 7 de junio.

Ficha de búsqueda de Jessica Tejeda Cruz, desaparecida en Teocaltiche

De esa fecha en adelante, han ocurrido los asesinatos ya señalados, principalmente en agravio de personas del género femenino, además, de casos de desaparición como el del 11 de julio, cuando fue sacada de su domicilio en la colonia San Martín, Jessica Tejeda Cruz, de 30 años de edad y madre de cuatro niños. De quien a la fecha no se sabe su paradero.

Aparte, el 15 de julio Alberto Mendoza Flores, agente de vialidad, fue privado de la libertad por hombres que allanaron su domicilio de la Colonia Escobeteros, y un mes después, el 15 de agosto, un empleado de aseo Público Municipal, de nombre Óscar Daniel Pérez Aguayo, de 33 años, quien también fue agente vial, sufrió un “levantón” por individuos que lo sacaron de su vivienda en la Colonia El Najayote; aún no aparecen.

Salvador Colmenero Villalobos, desaparecido en Teocaltiche, Jalisco

Otro caso es el de Salvador Colmenero Villalobos, quien fue sustraído de su domicilio en Teocaltiche el pasado 25 de junio, y de quien desde entonces, no se sabe nada de su paradero.