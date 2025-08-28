Presenta Tlajomulco a CANADEVI su plan para recuperar 10 mil viviendas en desuso

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó el Plan de Recuperación de Vivienda en la XIV Reunión Anual de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) Jalisco, encabezada por su presidente, Joaquín Vaca Elguero.

Acompañado por funcionarios municipales, el alcalde destacó que su administración tiene como meta rehabitar al menos 10 mil viviendas ubicadas en polígonos con servicios públicos, lo que permitirá ofrecer mejores condiciones de habitabilidad a miles de familias.

“Venimos a platicar de Tlajomulco y de cómo estamos impulsando el desarrollo, la inversión y la generación de mejores condiciones para este crecimiento que hemos tenido, aprovechando lo que fue un reto tan importante: un crecimiento exponencial que hoy vemos como una oportunidad. Por eso el Programa de Recuperación de Vivienda es fundamental, y era importante ponerlo en este foro para mantener el dedo en el renglón y buscar, junto con el Gobierno Federal, que este programa pueda aterrizar”, expresa.

El edil añadió que este esfuerzo se complementa con una inversión municipal superior a los tres mil millones de pesos en un año, además de proyectos estratégicos del Gobierno estatal, como las Líneas 4 y 5 del Tren Ligero, así como los corredores de movilidad en Camino Real y carretera a Chapala.

El dato

CANADEVI Jalisco agrupa a más de 80 empresas del sector vivienda, responsables de más del 70% de la construcción de casas en la entidad.