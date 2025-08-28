Tormentas vespertinas y calor marcarán este jueves en Jalisco

Guadalajara, Jalisco Mañana nublada (x:@meteororet66)

Este jueves 28 de agosto, Jalisco se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), que podrían acumularse principalmente durante la tarde y noche según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros en costas. Estas condiciones representan riesgo de encharcamientos, deslaves, incremento en ríos y arroyos, así como complicaciones viales y carreteras.

...En Guadalajara

La capital jalisciense amaneció con 18°C, cielo nublado y humedad cercana al 94%, lo que generó un ambiente fresco pero bochornoso. Hacia el mediodía, el termómetro alcanzará entre 23 y 25°C.

Será después de las 17:00 horas cuando se incremente de manera significativa la probabilidad de tormentas eléctricas, con hasta 66% de posibilidad de lluvia y descargas acompañadas de ráfagas de viento de 15 km/h. Entre las 18:00 y 23:00 horas se esperan tormentas que podrían provocar encharcamientos y caída de ramas en distintos puntos de la ciudad. Por la noche, la temperatura descenderá a 18°C, con un ambiente húmedo.

Recomendaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a evitar caminar o conducir en calles inundadas, retirar objetos sueltos de balcones y ventanas, y mantenerse atenta a avisos oficiales. Asimismo, se recomienda hidratarse constantemente ante el ambiente bochornoso y usar protección solar durante las horas de mayor radiación.