Anuncian beneficios que se otorgarán durante el Mes del Testamento 2025

Anuncio del Mes del Testamento 2025 en Jalisco

El Gobierno de Jalisco y el Colegio de Notarios presentaron los beneficios que se otorgarán durante el Mes del Testamento2025 “para promover la cultura testamentaria y dar certeza jurídica al patrimonio familiar”.

En la presentación del programa de beneficios se dijo que en esta ocasión el Gobernador Pablo Lemus Navarro impulsó una modificación a la Ley de Ingresos, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado, para garantizar que el costo del trámite se mantuviera en 2 mil 300 pesos, del 1 de septiembre al 10 de octubre, al igual que en el mismo periodo de 2024.

Se asegura que fuera de este tiempo, el testamento puede superar los 20 mil pesos.

Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno, dijo que este acuerdo es resultado del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y el Colegio de Notarios, lo que permitirá que más familias jaliscienses accedan al beneficio.

“Quiero reconocer la labor del Congreso del Estado, porque a pesar de que se presentó la iniciativa hace solo unos días, se dejaron de lado los intereses políticos y se aprobó por unanimidad. El Presidente del Colegio de Notarios cabildeó con todas las fuerzas políticas y hubo una gran voluntad para que esta iniciativa fuera aprobada”, expuso Zamora Zamora.

Añadió que “esto permite a los ciudadanos que sus testamentos tengan un costo muy accesible, prácticamente el 10 por ciento de su valor. Un testamento cuesta más de 20 mil pesos, de tal manera que es una gran oportunidad para todas las familias. (...) Con esta iniciativa se garantiza la certeza jurídica, se protege el patrimonio de las familias y las personas pueden heredar con tranquilidad a sus futuras generaciones“.

Para la elaboración de un testamento, es necesario presentar una identificación oficial. En caso de personas con discapacidad visual o auditiva, se permite la asistencia de alguien de confianza; de igual manera, quienes no sepan leer, escribir o que no hablen español podrán acudir con alguien de apoyo.

Este trámite puede realizarse en cualquier notaría del estado de manera personal, libre y revocable.

El Colegio de Notarios informó que durante 2023 se realizaron 30 mil 907 testamentos, mientras que en 2024 la cifra fue de 29 mil 187 testamentos.

Al 27 de agosto de 2025, se registraron 6 mil 525 testamentos, en comparación con 6 mil 859 documentos emitidos en el mismo periodo de 2024.

José Luis Leal Campos, Presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, señaló que “en menos de una semana pudimos, con el esfuerzo de todos, con la voluntad del Gobierno de Jalisco y con el respaldo de los diputados del Congreso, obtener la excepción del 1 de septiembre al 10 de octubre de los derechos que se pagan por los servicios de Procuraduría Social”, señaló

Expresó también que “durante los tres años de este Consejo de Notarios del Estado, se mantendrá el mismo costo de los 2 mil 300 pesos (...) Lo que queremos es mostrar una función social de lo que verdaderamente hacemos, somos notarios de territorio, no de escritorio, que siempre actuamos con convicción”.

A la presentación del Mes del Testamento acudieron además Héctor Pizano Ramos, Procurador Social del Estado; Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública, y Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica de Jalisco.

Para saber más:

El Mes del Testamento, que se realiza cada año en septiembre y octubre, inició en 2003 como una iniciativa de la Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y replicó en las 32 entidades federativas con el respaldo de las Secretarías de Gobierno.

Entre los beneficios del testamento se encuentran: evitar juicios largos y costosos, prevenir conflictos familiares, garantizar la voluntad del testador y simplificar la transmisión de bienes.