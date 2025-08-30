Para fortalecer las acciones de localización de personas desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) llevó a cabo un operativo nocturno de búsqueda en vida, en las inmediaciones del Parque Morelos, en Guadalajara.

Realiza COBUPEJ operativo nocturno de búsqueda en vida en el Parque Morelos (HECTOR HERNANDEZ /Cortesía)

El despliegue contó con la coordinación interinstitucional de la Célula de Búsqueda de la Policía de Guadalajara, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y la Guardia Nacional, así como con la participación de familiares e integrantes del colectivo Luz de Esperanza, quienes acompañaron activamente las labores en campo.

Durante el recorrido, se realizaron 20 entrevistas a personas en situación de calle, cuyos datos fueron verificados mediante cruce de información, sin obtener coincidencias positivas con los registros existentes.

Realiza COBUPEJ operativo nocturno de búsqueda en vida en el Parque Morelos (Cortesía)

La COBUPEJ refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta y cercana a las familias, con el objetivo de fortalecer la búsqueda en vida y atender de manera directa cada caso de desaparición en el estado.