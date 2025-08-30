Con el objetivo de certificar y preservar los estándares de calidad que distinguen a Puerto Vallarta como un destino turístico de talla internacional, la Secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, encabezó la entrega de Distintivos de Calidad Turística a empresas del sector que demostraron excelencia en sus procesos, servicios y atención al visitante.

Reconocen a empresas turísticas con entrega de distintivos en Puerto Vallarta (Cortesía)

La ceremonia, realizada en el Hotel Velas Vallarta, reunió a autoridades estatales, municipales y representantes del sector empresarial. En este marco se reconoció a diez empresas que obtuvieron un total de 33 Distintivos H, que avalan buenas prácticas en higiene y seguridad alimentaria; cuatro Distintivos M, que certifican procesos de modernización y gestión empresarial; y dos Constancias de Clasificación Hotelera, que garantizan infraestructura, equipamiento y atención de calidad.

Actualmente, Jalisco cuenta con 542 Distintivos H y 39 Distintivos M vigentes, lo que refleja el compromiso del sector con la mejora continua. Fridman Hirsch subrayó que detrás de cada certificación hay un riguroso proceso de capacitación, inversión y disciplina, además de reconocer el esfuerzo del sector hotelero y restaurantero por sumarse a estas herramientas de fortalecimiento institucional. Asimismo, anunció que la Secretaría de Turismo continuará impulsando programas de certificación y acompañamiento, con miras a posicionar a Jalisco como anfitrión de grandes eventos internacionales, entre ellos el Mundial de Fútbol 2026.

La entrega de distintivos se enmarca en una temporada de resultados positivos para Puerto Vallarta. El destino recibió 3.5 millones de visitantes en el primer semestre del año, lo que generó una derrama económica de 23 mil 690 millones de pesos. El gasto promedio por turista internacional fue de 12 mil 900 pesos, cifra que representa un incremento del 9.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la llegada de turistas a hoteles creció uno por ciento con más de 1.2 millones de personas hospedadas, mientras que la ocupación promedio acumulada alcanzó el 74 por ciento, superando ligeramente los niveles de 2024.

El turismo de cruceros también registró un repunte con la llegada de 93 embarcaciones y 296 mil pasajeros, lo que se tradujo en una derrama económica superior a los 491 millones de pesos. En el caso del turismo náutico, se contabilizaron 18 mil 157 tours desde la terminal marítima con 332 mil 860 personas, lo que significó un incremento del 12.8 por ciento. A su vez, las centrales de autobuses transportaron 2.4 millones de pasajeros, nueve por ciento más que en el primer semestre de 2024, mientras que el aeropuerto movilizó 4.3 millones de viajeros, consolidándose como el cuarto en volumen de visitantes internacionales. Cabe destacar que los turistas canadienses mostraron un crecimiento del 1.7 por ciento.

Estos indicadores reflejan la solidez de Puerto Vallarta y el impacto de las estrategias de diversificación de mercados implementadas por la Secretaría de Turismo. En este contexto, los distintivos entregados representan un reconocimiento al esfuerzo empresarial y garantizan al visitante experiencias de calidad que refuerzan el prestigio internacional del destino.