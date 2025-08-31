Entrega de apoyos a familias afectadas por inundaciones en El Salto

Apoyo para familias afectadas en El Salto

Este fin de semana el Gobierno de El Salto hizo la entrega de 300 colchones y despensas a familias de los fraccionamientos Lilas primera y segunda sección, afectadas por las inundaciones registradas hace una semana.

La presidenta municipal, Nena Farías, encabezó el recorrido y la entrega de los apoyos, donde informó que “se ha logrado limpiar y sanear el 100 por ciento de las viviendas, además de adecuaciones para evitar que el río Santiago vuelva a desbordarse”.

El municipio gestionó y obtuvo la autorización de emergencia para abrir las compuertas del río, además de que se reforzará la zona con un cárcamo de bombeo móvil para sacar el exceso de agua pluvial. También se realizarán trabajos en el muro de contención que corre paralelo al cauce.

Farías reconoció la labor del personal del ayuntamiento que montó guardias en la zona afectada.

“Durante varios días todas las direcciones aportaron tiempo y alimentos a la población, haciendo un cerco permanente en los sitios afectados”, expresa.

Finalmente, el municipio informó que el DIF de El Salto dará seguimiento a las familias damnificadas hasta que se levante la emergencia, lo cual se prevé que ocurra esta misma semana.