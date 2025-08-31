Familias de desaparecidos en Tlaquepaque reciben apoyos del programa “Acompañar la Ausencia”

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó la entrega de apoyos económicos a familiares de personas desaparecidas en el municipio, dentro del programa “Acompañar la Ausencia”.

El recurso, por un monto de 742 mil pesos, proviene del gobierno federal y será distribuido entre 42 familias. La entrega se realizó junto con la presidenta del patronato del DIF Municipal, María del Carmen Curiel Aldaz, y el director general, Joshimar Cruz Potenciano.

“Mi reconocimiento por esa fortaleza y mi solidaridad; por eso, en este camino nosotros queremos traducir este discurso en hechos y acciones concretas, porque yo también soy madre, y tengo una familia, no voy a pretender ponerme en sus zapatos pero más que eso, queremos concretarlo en acciones, que hoy son una realidad, salvaguardar y proteger de manera prioritaria a las personas buscadoras y ayudar con apoyos como este”, expresa la alcaldesa.

Laura Imelda añade que en Tlaquepaque, denominado “Ciudad de la Esperanza”, se busca acompañar a las familias en su lucha.

“Queremos extender nuestra mano, porque con esta y otras acciones vamos a seguir caminando de su lado y acompañándolas en esta lucha”, dijo.

Por su parte, la presidenta del patronato del DIF Municipal, María del Carmen Curiel Aldaz, subraya que este apoyo busca aliviar la carga económica que implica la búsqueda de familiares desaparecidos y refrendó el compromiso institucional de dar acompañamiento en este proceso.

El programa “Acompañar la Ausencia” opera en Jalisco con un enfoque psicosocial y contempla atención psicológica, asesoría jurídica, asistencia social y apoyos económicos para madres y padres de personas desaparecidas que se mantienen activamente en su búsqueda.