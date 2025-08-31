Insisten en localización de hombres “levantados” por comando luego de que uno de ellos salió de la Fiscalía

“¡Jalisco secuestrado, Jalisco secuestrado!” y “Señor, señora, no sea indiferente” fueron parte de las consignas bajo las cuales un grupo de personas se manifestaron este sábado en las inmediaciones de La Glorieta Minerva, en Guadalajara, en exigencia de que las autoridades localicen a tres hombres “levantados” la madrugada del lunes 25 de agosto pasado, después de que uno de ellos estuvo siendo investigado en las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, en la Zona Industrial.

Los manifestantes, vestidos en su mayoría con playeras blancas, aseguran que Héctor Manuel Valdivia Martínez, de 47 años, persona que salió de las oficinas ministeriales de la Calle 14, poco antes de que un grupo armado se lo llevara privado de la libertad, no tiene que ver con el asesinato de la familia de la influencer michoacana Esmeralda Ferrer Garibay, quien fue encontrada muerta junto con su hijo de 13 años, su hija de 7 y su esposo de 36, en una camioneta que tenía casi tres días abandonada en el Barrio de San Andrés en el oriente de la capital de Jalisco.

Señalaron que Héctor Manuel es intendente en una escuela primaria y en sus ratos libres trabajaba en el taller de suspensiones y amortiguadores ubicado en la Avenida Ejido, en donde se presume fue asesinada a balazos la familia de Esmeralda Ferrer .

Fue desaparecido luego de ser interrogado sobre masacre de familia

Aseguraron que el martes 19 de agosto -fecha en la que se presume mataron a la familia de la influencer- Héctor estuvo en el plantel escolar y ese día no fue al negocio automotriz en donde habría ocurrido la masacre.

Los manifestantes, quienes cerraron los carriles de avenida Vallarta que van de oriente a poniente, reiteraron que los otros dos desaparecidos junto con Héctor, son su cuñado José Manuel Arredondo, de 46 años, y su yerno Gary Omar Silva,de 30, los cuales fueron a recogerlo, acompañados de otros familiares, a la Fiscalía cerca de la medianoche del domingo 24, y que ambos no comparecieron ni están señalados en las indagatorias del multihomicidio señalado.

Insistieron en que Héctor salió libre del Ministerio Público al igual que otro trabajador del taller mecánico al que sólo identifican como “El Chino” y que una vez que ambos ya estaban en la calle, todo el grupo se dirigió al cruce de Gobernador Curiel y Calzada Lázaro Cárdenas, en donde “El Chino” tomaría un taxi, pero en esos momentos arribaron dos camionetas y una motocicleta de las que descendieron aproximadamente 12 hombres con pistolas y armas largas, quienes en forma violenta se llevaron a Héctor, José Manuel y Gary Omar.

Contradijeron la versión de la vicefiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo, quien aseguró el pasado jueves que “El Chino” logró escapar del comando de hombres armados y no fue “levantado”, pues los manifestantes afirman que el “El Chino” también fue privado de la libertad.

Artista plástica desaparecida en Guadalajara

PRIVAN DE LA LIBERTAD A PINTORA

Una joven de nombre Francisca Arteaga Mendoza, de 35 años de edad, dedicada a las artes plásticas y conocida como Frany Arteaga, fue privada de la libertad por hombres armados quienes entraron a la Galería Casa Natalia -situada en la Calle Corregidora, cerca de su cruce con Medrano, en Guadalajara-, la noche del miércoles 27 de agosto, cuando la víctima estaba impartiendo un taller de arte.

Frany es de 1.65 metros de estatura, de piel morena, ojos oscuros y tiene tatuajes de alas, una nota musical, un dragón y una mariposa.

Los responsables del hecho también se llevaron a otra persona identificada como Gustavo Torres Reyes.

Gustavo Torres Reyes, desaparecido en Guadalajara

Él tiene 42 años de edad, es de complexión robusta y de 1.65 de estatura.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco solicita que si se tiene alguna información sobre este caso, se puede proporcionar al teléfono 33 3145 6314.